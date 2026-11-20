La delantera de Rayadas impulsa una academia para niñas de 6 a 15 años en San Pedro Garza García

Katty Martínez prepara su primera jornada de entrenamiento en Monterrey | Cortesía

Katty Martínez ha escrito su nombre en la historia de la Liga MX Femenil a base de goles y campeonatos, pero ahora quiere dejar una huella más allá de las canchas. La delantera de Rayadas anunció la creación de Killers Women’s Football Academy, una academia en Monterrey que buscará impulsar el talento de niñas de entre 6 y 15 años que sueñan con convertirse en futbolistas profesionales.

La goleadora regiomontana comenzará esta nueva etapa el sábado 28 de noviembre en San Pedro Garza García, Nuevo León, donde encabezará una jornada de entrenamiento para niñas que tendrán la oportunidad de aprender directamente de una de las máximas referentes del fútbol femenil mexicano.

El proyecto nace con la intención de ofrecer formación deportiva mediante una metodología profesional, pero también busca fortalecer la confianza, la mentalidad y el desarrollo personal de las participantes.

Para Martínez, quien actualmente se recupera de una lesión de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha, la academia representa una oportunidad para compartir su experiencia mientras trabaja en su regreso a las canchas.

Killers Women’s Football Academy es el nuevo proyecto de formación deportiva impulsado por Katty Martínez, dirigido a niñas de entre 6 y 15 años en Monterrey.

La iniciativa tiene como objetivo fomentar la práctica del fútbol femenil y ofrecer herramientas para que las participantes desarrollen sus habilidades técnicas, físicas y mentales.

La academia contará con una metodología profesional que buscará acompañar el crecimiento de las niñas tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Más allá de la preparación futbolística, el proyecto pretende convertirse en un espacio donde las futuras jugadoras puedan desarrollar seguridad, disciplina y confianza en sus capacidades.

Con esta iniciativa, Martínez busca trasladar a las nuevas generaciones parte de la experiencia que ha adquirido durante su trayectoria en Tigres, América, Rayadas y selección mexicana femenil.

¿Cuándo será el primer entrenamiento de Katty Martínez con niñas en Monterrey?

La primera actividad de Killers Women’s Football Academy está programada para el sábado 28 de noviembre en San Pedro Garza García, Nuevo León.

Durante esta jornada, un grupo de niñas tendrá la oportunidad de entrenar junto a Katty Martínez, conocer su metodología y recibir orientación de una futbolista que ha sido protagonista de algunos de los momentos más importantes de la Liga MX Femenil.

El evento marcará el arranque de una nueva faceta para la delantera regiomontana, quien comenzará a involucrarse directamente en la formación de futuras generaciones.