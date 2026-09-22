¿Dónde se jugará la final ida de la Liga Femenina? Eduardo Méndez responde… “Muy seguramente nos vamos a Tunja”

El presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, revela a donde apunta el club para jugar la final ida de la Liga Femenina.

Santa Fe y la final ida de la Liga Femenina | Vizzor

Sigue en vilo la final ida de la Liga Femenina. Una auténtica odisea ha tenido que vivir Independiente Santa Fe para definir donde actuará en condición de local. Después de haber eliminado a su rival de patio, Millonarios, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, la APP encargada del estadio no prestaría el recinto deportivo para el juego por el título del balompié jugado por mujeres.

Este lunes 21 de septiembre, la Dimayor programó los partidos de ida y vuelta para la gran final de la Liga Femenina. El miércoles 23 de septiembre se jugará el primer sorbo de este duelo, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, a partir de las siete de la noche. Todo eso según la programación preliminar. No obstante, varios obstáculos se han planteado.

Sencia ha dejado en claro que El Campín no puede ser utilizado ese día debido al montaje para el concierto de BTS en Bogotá. Información que llego a la institución ‘cardenal’ el día lunes en la tarde noche. Ahora, con ese contexto, las directivas se han puesto manos a la obra para conseguir un nuevo escenario.

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El plan de Santa Fe para definir su localía en la final de la Liga Femenina

Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, reveló cuál es el plan del conjunto capitalino para llevar a cabo la final ida de la Liga Femenina. “Muy seguramente nos vamos para Tunja a jugarla. No tenemos estadio, nos han informado ayer que no hay estadio porque van a comenzar el montaje para un concierto. Estamos haciendo los trámites para ver si Tunja nos facilita jugar la final allá”.

Ahora bien, el Estadio Metropolitano de Techo también se había establecido como una posibilidad latente. Sobre esto el máximo mandatario del ‘león’ argumentó. “Esa capacidad no nos da. Son nada más seis mil, nosotros queremos llevar más gente y que el fútbol femenino coja valor. Una final en un estadio donde hay seis, siete mil espectadores no tiene sentido. Estamos seguros que la gente nos va acompañar en Tunja”.

Vale la pena recordar que, Independiente Santa Fe tiene una sanción vigente de inhabilitación de las tribunas lateral sur y lateral norte en cualquier estadio de Bogotá. Además, no tiene permitido dar entrada a hinchada visitante y su barra popular, La Guardia Albirroja Sur, no puede llevar trapos ni instrumentos en todo lo que resta del 2026.

Santa Fe expresa su preocupación por el manejo de Sencia para El Campín

Así mismo, el club de la capital de la república publicó un comunicado oficial expresando su posición sobre la situación actual de la imposibilidad de jugar en El Campín para su equipo femenino. “Independiente Santa Fe manifiesta públicamente su profunda preocupación frente a la manera en que actualmente se administra y programa el Estadio Nemesio Camacho El Campín”.

Comunicado de Santa Fe sobre la final ida de la Liga Femenina | Santa Fe

Comunicado de Santa Fe sobre la final ida de la Liga Femenina | Santa Fe

“El marco contractual establece que el concesionario debe realizar su mayor esfuerzo para dar prelación a los eventos deportivos y que, ante un conflicto de fechas, debe verificar los calendarios de Dimayor y Conmebol. Notificar oportunamente al club y coordinar con el arrendatario las alternativas correspondientes”.

“Esa obligación no se cumplió de manera adecuada, dado que Santa Fe no recibió oportunamente una comunicación que permitiera conocer y gestionar esta situación con la anticipación necesaria. Ni se generó el espacio de coordinación prevista para buscar alternativas frente al conflicto” argumentó el equipo rojo bogotano.

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