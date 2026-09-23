Colombia queda lejos de la hazaña: cae goleada a manos de Corea del Norte en el Mundial Femenino sub 20

La ‘Tricolor’ resignó posibilidades de llegar a la final, por lo que disputará el duelo por el tercer puesto frente a Italia.

Colombia cae ante Corea en semifinales | REUTERS

Hasta las semifinales llegó el sueño cafetero en el Mundial sub 20. La Selección Colombia perdió 3-0 a manos de Corea del Norte en la segunda semifinal de la Copa del Mundo Femenina sub 20, disputada en Polonia. Pak Ok-I (38′), Choe Rim-Jong (35′) y So Ryu-Gyong (47′) se encargaron de esfumar la ilusión para que las asiáticas retornen a una nueva cita cumbre.

No era un escenario fácil para que la ‘Tricolor’ hiciera historia en el certamen orbital. De hecho logró igualar su mejor presentación, retornando a una semifinal después de 16 años. Lo logró despachando a la anfitriona Polonia, seguido de Nigeria con un tanto agónico que se tradujo en el tiquete a la ronda.

Ahora se enfrentaba a la tricampeona del mundo. Desde la lógica, el favoritismo claramente daba a Corea del Norte en una nueva final. Los números fueron muy dicientes: 13 goles anotados y ni un solo tanto recibido. Es más, cerrando la fase de grupos, goleó a las cafeteras con un categórico 3-0.

El inicio fue valeroso. De mitad de cancha para atrás, el elenco cafetero se mostró sólido e impidió llegadas al área del adversario. Las coreanas tenían posesión absoluta, mas no hacían daño en el pórtico de Luisa Agudelo. Por desgracia para el combinado nacional, la primera llegada clara terminó bajo los tres palos.

El inicio de la goleada

Y todo fue por un blooper de Luisa Agudelo. La salvadora cometió un craso error. Jon Il Chong, la mejor del primer tiempo, lanzó un centro que despejó a medias Agudelo. Con muchos nervios al rechazar, el balón quedó picando en el área. La bola quedó viva en zona de peligro. Fernanda Viáfara quiso sacar el útil del área, pero impactó en la espalda de Mercedes Martínez. Pak Ok-I, sin despeinarse, solo tuvo que empujar al fondo y castigar el error de la portera ‘Tricolor’.

Colombia se cayó completamente después del primer gol. Bastaron siete minutos para que llegara el otro mazazo. Fue el turno de Choe Rim-Jong, quien lanzó un cabezazo contra el piso que rozó Agudelo, pero no pudo evitar el ingreso a las redes. De nuevo, Jon Il-Chong rompió la defensa con un desborde por izquierda, siempre ganando en los duelos a Samantha Rodríguez.

Sin reacción

Con un panorama bastante devastador, Colombia no mejoró mucho para la etapa complementaria. De entrada, en el primer tiro libre, las coreanas dieron en la tecla y firmaron el tercer gol a través de So Ryu-Chong. En un cobro de laboratorio y el hecho de tejer una pared larga, lograron entrar al área fácilmente y armaron grietas en la defensa rival. La ‘7’ coreana, de nuevo, rompió por derecha y metió un centro a media altura que capitalizó la atacante entre las piernas de Agudelo.

Así se configuró una clasificación más de Corea del Norte a la gran final. El próximo domingo se citará ante España a las 11:00 a.m. (hora COL). Por su parte, el duelo por el tercer puesto de Colombia ante Italia será un día antes, a la misma hora, donde la ‘Tricolor’ espera firmar su mejor presentación en la historia de esta categoría.

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