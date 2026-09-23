Matías Almeyda aplaude el regreso del Tri a Monterrey: “Van a poder disfrutar de un ambiente espectacular”

El técnico de Rayados destacó el ambiente que encontrará la Selección Mexicana en la Sultana del Norte

Matías Almeyda, técnico de Monterrey | Imago7

Matías Almeyda habló sobre el regreso de la Selección Mexicana a Monterrey y destacó el escenario que encontrará el Tricolor cuando dispute la vuelta de los cuartos de final de la Nations League de Concacaf en el Gigante de Acero. El técnico de Rayados señaló que la afición regiomontana y la infraestructura del inmueble serán parte importante de la experiencia del equipo dirigido por Rafael Márquez.

“Van a poder disfrutar de un gran estadio, un ambiente espectacular. El partido pasado se notaba el ambiente positivo, y eso se transmite. A nosotros nos sirve cuando tenemos al público a favor, es lindo y muy bonito”, explicó Almeyda sobre la visita de México a la casa de Rayados.

El entrenador argentino también resaltó la importancia de que el estadio reciba nuevamente un partido del Tricolor y aseguró que el ambiente que genera la afición es un elemento que influye en los equipos. “Aparte que es bonito el estadio. No deja de ser una fiesta y la posibilidad que la gente lo llene así como lo llenamos nosotros todos los partidos”, añadió.

La Selección Mexicana volverá a Monterrey después de ocho años para disputar un encuentro oficial. El conjunto nacional se presentará en el Gigante de Acero el 17 de noviembre de 2026 para la vuelta de los cuartos de final de la Nations League de Concacaf, en el que será uno de los primeros retos competitivos de Rafael Márquez como técnico del Tricolor.

El técnico de Rayados también se refirió a las ausencias que tendrá su equipo durante la jornada 10 del Apertura 2026 por la convocatoria de Víctor Guzmán y Orbelín Pineda con la Selección Mexicana. Almeyda señaló que los extrañará, aunque destacó la importancia de que representen al país.

“A mí me pone feliz por ellos. Fui jugador de selección y cada vez que te llaman es defender a tu país a través del deporte, es lo máximo. Es un sentimiento único. Me pone contento por ellos”, explicó el entrenador argentino.

México no disputa un partido en la ciudad desde el 11 de octubre de 2018, cuando enfrentó a Costa Rica en el Estadio Universitario y consiguió una victoria por 3-2. Desde entonces, Monterrey recibió actividad internacional, incluida la Copa del Mundo de 2026, aunque la Selección Mexicana no tuvo partidos mundialistas en territorio regio.

Matías Almeyda habla del adiós de Messi con Argentina

En otros temas, Almeyda se expresó alrededor del futuro de Lionel Messi con la Selección Argentina y señaló que la despedida del delantero marcará un momento importante para el fútbol mundial. El argentino consideró que el atacante merece una celebración acorde con su trayectoria.

“Para el mundo del fútbol será un antes y un después. Yo lo puedo hablar como argentino también. Pero todo este tiempo estuve viendo todo lo que se habló de Messi durante todo el tiempo que jugó, en el inicio y a la mitad y digo ‘cómo se va cambiando’ (las críticas), qué bárbaro. Pero no veo a nadie que pida disculpas por las cosas que dijeron. Si lo hacen con Messi… los que quedamos abajo, ¿qué va a ser? Tiene que tener una fiesta como merece”, señaló.

Almeyda evita hablar del ascenso y descenso; pide parón en Liga MX por Fecha FIFA

Al ser cuestionado sobre el tema del ascenso y descenso en el fútbol mexicano, Almeyda evitó la controversia: “Emitir una opinión es bastante complicado, porque no sé cuáles son las reglas. Yo me fui de México mucho tiempo, regresé, ha ido modificándose constantemente entonces no tengo una opinión clara para dar. Por ahora me enfoco en lo nuestro, tenemos demasiado nosotros. Dejo que pase eso”.

Finalmente, sobre la posibilidad de que el calendario de Liga MX se detenga durante las fechas FIFA, Almeyda consideró que los equipos deberían contar con esa pausa cuando pierden futbolistas convocados. “Por ahí el campeonato se debería haber parado. Porque son para nosotros jugadores muy importantes y así muchos equipos (con sus seleccionados), pero bueno, está así y no se puede modificar”, comentó.

El Monterrey se enfrentará al Atlante este viernes 25 de septiembre (19:00 horas tiempo del centro de México) en la cancha del Estadio Azteca. Los Rayados llegarán como décimos de la tabla general con 13 puntos, mientras que los Potros son el lugar 14 con ocho unidades. Almeyda reconoció que no tendrá una tarea fácil, ya que “los equipos del Piojo siempre juegan buen fútbol”.

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