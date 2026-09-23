Rebeca Bernal marca doblete en su primer partido como titular con el Manchester United

La defensa mexicana tuvo su primera titularidad con el conjunto inglés y marcó un doblete de cabeza en la Players Cup

Rebeca Bernal anota doblete con el United | Claro Sports

Rebeca Bernal tuvo una jornada importante con el Manchester United al estrenarse como titular y marcar sus primeros goles con el equipo inglés. La defensa mexicana fue parte del once inicial en el duelo ante Sheffield United dentro de la Subway Players Cup y respondió con dos anotaciones de cabeza.

La futbolista mexicana apareció desde el inicio por primera vez con el conjunto de Manchester y su participación se reflejó en el marcador al minuto 19, cuando consiguió abrir su cuenta goleadora con el club.

La anotación llegó después de un tiro de esquina. Un centro enviado desde el costado encontró a Bernal dentro del área, donde la defensora se elevó para conectar un remate de cabeza que puso el 2-0 parcial en el encuentro.

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Manchester United mantuvo el control del partido durante la primera mitad y llegó al descanso con ventaja de 5-0. Bernal continuó participando en el ataque del equipo y volvió a aparecer en la segunda parte.

Al minuto 54, la mexicana marcó nuevamente. Tras un servicio desde los alrededores del área, Bernal quedó en posición de remate y con otro cabezazo consiguió el 7-0 momentáneo, además de completar su doblete.

🇲🇽 ¡GOL DE REBECA BERNAL! 🇲🇽

🇲🇽 ¡GOL DE REBECA BERNAL! 🇲🇽



La mexicana se estrena con Manchester United y lo hace con un increíble remate de cabeza en la Women's League Cup. 🔥 pic.twitter.com/ovuqwuuoIv — FOX (@somos_FOX) September 23, 2026

La Subway Players Cup es el torneo de copa de la Women’s Super League. Para esta edición adoptó un formato suizo, en el que los equipos disputan al menos seis partidos ante rivales definidos por región con el objetivo de reducir los traslados.

El nuevo sistema también contempla que los tres equipos clasificados a la UEFA Champions League Femenina no participen en esta competencia, como parte de una medida enfocada en reducir la carga de partidos para esas plantillas.

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Con este formato, los organizadores buscan modificar la distribución de encuentros y generar nuevas oportunidades de participación para los clubes que forman parte del torneo.

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