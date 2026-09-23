Ileana Dávila toma las riendas de Atlante Femenil para el Apertura 2026

La entrenadora mexicana regresa a la Liga MX Femenil para dirigir al conjunto azulgrana, tras su etapa al frente de Pumas y las categorías juveniles del club.

Ileana Dávila toma el mando del Atlante Femenil. | Imago 7

El Atlante Femenil tiene nueva directora técnica. El conjunto azulgrana anunció la llegada de Ileana Dávila para tomar el mando del primer equipo durante el resto del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil, después de la salida de Nicolás Morales.

La estratega mexicana asumirá un nuevo reto dentro del fútbol femenil profesional, en una etapa donde buscará darle continuidad al proyecto del equipo capitalino. Dávila llega procedente de la categoría sub 19 del Atlante, donde tuvo una etapa previa dentro de la institución.

Su llegada representa el regreso a los banquillos de la máxima categoría femenil para una entrenadora con experiencia en los primeros años de la Liga MX Femenil, principalmente por su trabajo con Pumas Femenil, equipo al que dirigió durante cuatro años.

MÁS INFORMACIÓN: Atlante Femenil anuncia la salida de Nicolás Morales como director técnico

Ileana Dávila asume la Dirección Técnica de nuestro primer equipo.



¡Bienvenida y mucho éxito! #LesGusteONoLesGuste pic.twitter.com/IFeYmGvtMJ — Atlante Femenil (@atlantefem) September 23, 2026

Ileana Dávila y su trayectoria en la Liga MX Femenil

Antes de llegar al Atlante, Ileana Dávila construyó una carrera ligada al desarrollo del fútbol femenil mexicano. Su etapa más extensa ocurrió con Pumas, donde estuvo al frente del equipo desde los primeros torneos de la Liga MX Femenil y consiguió clasificar al conjunto universitario a la Liguilla en distintas ocasiones.

Durante su paso por el conjunto auriazul, la entrenadora dirigió nueve torneos y logró cuatro participaciones en fase final. Después de su salida de Pumas, Dávila tuvo participación en otros proyectos relacionados con el fútbol y posteriormente regresó a los banquillos con Atlante, primero en las categorías juveniles antes de recibir la oportunidad de dirigir al primer equipo femenil.

El reto de Dávila con Atlante Femenil

La nueva entrenadora azulgrana tomará un equipo que busca mejorar sus resultados en el Apertura 2026. Atlante anunció la salida de Nicolás Morales después de ocho jornadas del torneo, en las que el conjunto registraba dos victorias y seis derrotas.

El equipo llega al cambio de dirección técnica con seis puntos dentro del Grupo A, por lo que Dávila tendrá la misión de sumar unidades en la segunda parte del campeonato y buscar una reacción en la clasificación.

El debut de Ileana Dávila al frente del Atlante Femenil será ante Pumas Femenil, un partido especial por su pasado con el conjunto universitario. El encuentro está programado para la Jornada 9 del Apertura 2026. Con esta nueva etapa, Ileana Dávila vuelve a dirigir en la Liga MX Femenil y toma el mando de un proyecto que busca consolidarse dentro de la competencia nacional.

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