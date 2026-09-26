Xavier Calvo, el hombre que toma la preparación física de la Selección Mexicana tras la salida de Pol Llorente

El fisioterapeuta coincidió con Javier Aguirre en el Mallorca y es parte de la estructura del Tri desde 2025

Xavier Calvo, el nuevo encargado de la preparación física de México. | Imago7.

La salida de Pol Llorente obligó a la Selección Mexicana a realizar un ajuste inmediato dentro del cuerpo técnico de Rafael Márquez. Mientras la Federación Mexicana de Fútbol define quién ocupará de manera definitiva el puesto de preparador físico, el español Xavi Calvo tomó el control de esa área durante la actual concentración del Tricolor.

Calvo ya formaba parte de la estructura de selecciones nacionales, por lo que su aparición al frente de los trabajos físicos no representa una incorporación de último momento. El especialista español colabora con México desde el ciclo de Javier Aguirre y participó en la preparación del equipo durante la Copa Oro y el Mundial de 2026.

Su presencia cobra mayor importancia después de que la FMF confirmó la salida de Llorente, quien había trabajado con el combinado nacional desde agosto de 2024 y estaba contemplado inicialmente dentro del cuerpo técnico de Márquez. La Federación informó que, durante los compromisos internacionales de septiembre y octubre, la preparación física quedaría en manos de especialistas que ya pertenecen a su estructura interna.

¿Quién es Xavi Calvo, encargado interino de la preparación física del Tri?

Xavier Calvo Estelrich tiene formación en Fisioterapia y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universitat de Lleida. Su trayectoria profesional se ha enfocado en la recuperación de futbolistas, la readaptación después de lesiones y el trabajo relacionado con el movimiento y el rendimiento deportivo.

Su vínculo con el fútbol profesional español está relacionado principalmente con el Mallorca. Calvo trabajó como readaptador en el club balear y ahí tuvo contacto con el entorno de Javier Aguirre. Fue precisamente a través de Pol Llorente, con quien compartía metodologías de trabajo, como comenzó a acercarse al proyecto de la Selección Mexicana.

Durante el proceso anterior, su función estuvo relacionada también con el seguimiento de futbolistas mexicanos que militaban en Europa. La intención era mantener control sobre su evolución física sin necesidad de que integrantes del cuerpo técnico viajaran constantemente desde México. Posteriormente, Calvo se integró con mayor frecuencia a las concentraciones del representativo nacional.

¿Xavi Calvo será el nuevo preparador físico de la Selección Mexicana?

Por ahora, Calvo solamente ocupa el puesto de manera interina. Durante los primeros entrenamientos de Rafael Márquez sin Llorente, el español quedó al frente del manejo de las cargas físicas mientras la FMF completa el proceso para elegir al nuevo responsable del área.

La Federación explicó que la Dirección Deportiva y Rafael Márquez mantienen la búsqueda del perfil que asumirá el puesto de forma permanente y que el nombramiento será anunciado una vez concluido ese proceso. Mientras llega esa decisión, Xavi Calvo será uno de los especialistas encargados de la preparación y puesta a punto de los seleccionados durante esta gira, en el inicio de la nueva etapa del Tricolor rumbo al ciclo de 2030.

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