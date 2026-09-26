Deyna Castellanos no quiere comparaciones con Jenni Hermoso en Tigres: “No vengo a reemplazar a nadie”

Deyna Castellanos encabeza las nuevas incorporaciones de Tigres Femenil y habla sobre el reto de llegar al club tras Jenni Hermoso

Deyna Castellanos es presentada con Tigres Femenil | Imago 7

Tigres Femenil presentó a sus nuevas caras para el Apertura 2026, con Deyna Castellanos como el principal referente de las incorporaciones para el torneo. La seleccionada venezolana llega a la institución regia con la intención de construir su propia historia y dejó claro que su llegada no tiene como objetivo ocupar el lugar que dejó Jenni Hermoso.

Castellanos señaló que cada jugadora cumple su función dentro del equipo y destacó la importancia que tuvo Hermoso durante su paso por Tigres. La venezolana aseguró que buscará aportar desde su propio rol y dejar su huella en el club, tal como lo hizo la española.

“Yo no vengo a reemplazar a nadie, todas cumplieron sus roles cuando lo debieron de cumplir, evidentemente Jenni, gran jugadora y amiga también. Yo vengo a hacer mi trabajo y aportar sin tener que reemplazar a nadie, es una jugadora que fue sumamente importante para el club y yo también espero hacerlo”, comentó.

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La presentación también contó con la presencia de las otras incorporaciones para este Apertura 2026: la mexicoamericana Talia Coury y las ghanesas Grace Asantewaa y Susan Ama Duah. Las cuatro estuvieron acompañadas por Natalia Gaitán, directora deportiva de Tigres Femenil, quien también habló sobre el trabajo que ha realizado Pedro Losa al frente del equipo.

Gaitán respaldó la continuidad del técnico español y destacó los resultados que ha conseguido desde su llegada a la institución. La directiva señaló que el trabajo de Losa se ha reflejado en la obtención de un campeonato y consideró que el equipo avanza por buen camino en esta mitad de temporada.

“El trabajo que ha hecho Pedro ha sido muy bueno, ya va para 2 años en la institución y se ha visto reflejado con un campeonato y vamos por buen camino en esta mitad de temporada esperamos cerrar bien”, añadió.

En cuanto a las nuevas incorporaciones, todas, a excepción de Susan Ama Duah, ya tuvieron participación durante el torneo. Tigres Femenil marcha actualmente en la segunda posición del sector 1, por debajo de Rayadas, que ocupa el primer puesto gracias a una mejor diferencia de goles.

Con las nuevas jugadoras ya integradas al plantel y con el torneo en marcha, Tigres Femenil afronta la segunda mitad de la temporada con sus refuerzos como parte de un equipo que se mantiene en la pelea por la parte alta de su sector. Entre las nuevas caras, Deyna Castellanos asumió desde su presentación el reto de aportar al conjunto felino sin comparaciones con las futbolistas que la precedieron.