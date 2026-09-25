Montse Tomé es nueva entrenadora del Pachuca Femenil tras su paso por la selección de España

La campeona del mundo con España como entrenadora asistente y exentrenadora de la selección fue anunciada como nueva estratega del Pachuca Femenil

La española toma las riendas de las Tuzas | Reuters

La española Montse Tomé fue anunciada como nueva directora técnica del Pachuca Femenil, equipo al que llegará para tomar el lugar de Óscar Torres y buscar un cambio de rumbo durante el Apertura 2026 de la Liga MX Femenil. La entrenadora asturiana vuelve a los banquillos después de dirigir a la selección española absoluta y con experiencia en competencias internacionales.

El conjunto hidalguense confirmó la incorporación de Tomé como parte de un nuevo proyecto para el primer equipo femenil. La estratega de 44 años tendrá su primera experiencia como entrenadora de un club profesional, después de desarrollar gran parte de su carrera reciente en selecciones nacionales de España.

Montse Tomé llega a México con un historial de títulos internacionales, luego de haber conquistado la UEFA Women’s Nations League 2023-2024 con la selección española y alcanzar el subcampeonato de la Eurocopa Femenil 2025. Además, formó parte del cuerpo técnico de Jorge Vilda que consiguió el campeonato mundial femenino de 2023.

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Montse Tomé, una entrenadora con trayectoria en España

Antes de asumir el mando de la selección mayor, Tomé inició su camino como entrenadora en las categorías juveniles de España, donde dirigió a la sub 17 entre 2020 y 2023. Durante esa etapa consiguió el título de la Copa Mundial Femenil sub 17 de la FIFA India 2022 y dos subcampeonatos europeos de la categoría.

Posteriormente, la nacida en Pola de Siero, Asturias, se integró como auxiliar técnica de la selección absoluta española y participó en el proceso que terminó con el campeonato mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023. Tras ese torneo asumió como entrenadora principal del combinado nacional.

Su etapa al frente de España comenzó en septiembre de 2023 y terminó en 2025, periodo en el que consiguió el primer título de la Nations League Femenina para la selección y llevó al equipo hasta la final de la Eurocopa Femenina. Ahora iniciará una nueva etapa fuera de su país con el reto de dirigir a un club por primera vez.

La entrenadora española llegará acompañada por David Bellver Vaño, quien será su asistente técnico, en un cuerpo de trabajo que buscará implementar su idea futbolística en las Tuzas durante el cierre del Apertura 2026.

Pachuca Femenil busca recuperar su camino en el Apertura 2026

Las Tuzas reciben a Montse Tomé después de un cambio en la dirección técnica, tras la salida de Óscar Torres, quien dejó el cargo luego de seis torneos al frente del equipo. Bajo su gestión, Pachuca consiguió el primer campeonato de Liga MX Femenil de su historia y el título de Campeón de Campeonas.

El equipo hidalguense atraviesa una etapa de resultados irregulares en el Apertura 2026. Pachuca suma siete puntos después de ocho jornadas y se ubica en la sexta posición del Grupo B, por lo que uno de los principales objetivos de Tomé será recuperar posiciones dentro de la competencia y buscar la clasificación a la Liguilla.

La nueva entrenadora tendrá a su disposición un plantel con futbolistas de experiencia como Charlyn Corral, además de jugadoras internacionales y elementos jóvenes que forman parte del proyecto del club. Su primer compromiso será ante Santos Laguna en el Estadio Hidalgo, correspondiente a la actividad del Apertura 2026.

Con la llegada de Montse Tomé, Pachuca apuesta por una entrenadora con experiencia en escenarios internacionales para continuar el desarrollo de su equipo femenil. La española buscará trasladar su conocimiento de selecciones al futbol de clubes y comenzar una nueva etapa dentro de la Liga MX Femenil.

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