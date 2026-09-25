Posibles alineaciones del Deportivo Cali vs Santa Fe por la final de la Liga Femenina 2026
En Claro Sport pueden informarse de todos los datos previos al juego definitivo entre Deportivo Cali e Independiente Santa Fe.
La Liga Femenina de Colombia tendrá su duelo final en la ciudad de Cali. Por cuarta vez consecutiva, la gran final del campeonato será entre Independiente Santa Fe y Deportivo Cali. Por puntaje, las ‘leonas’ serán locales en la ida y las ‘azucareras’ cerrarán en su casa. En Claro Sports les contamos todos los detalles del juego que define a las siguientes campeonas.
Posible alineación de Deportivo Cali para la vuelta de la final de la Liga Femenina 2026
Así formaría Deportivo Cali: Maryory Sánchez; Liz Osorio, Jhoana Bermeo, Stefanía Perlaza, Angie Salazar; María Morales, Paula Medina, Zharick Montoya; Melanin Aponzá, Daniela Castellanos e Ingrid Guerra. D.T.: Jhon Alber Ortiz.
Posible alineación de Santa Fe para la vuelta de la final de la Liga Femenina 2026
Así formaría Santa Fe: Wendy Martínez; Cristina Motta, Andrea Pérez, Izabela Cortés, Tahicelis Marcano; Katherine Valbuena, Micheel Baldallo; Karen Hernández, Mariana Zamorano, Laura Daniela Garavito e Isis de la Cruz. D.T.: Omar Ramírez.
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¿Cómo y dónde ver a Deportivo Cali vs Independiente Santa Fe por la Liga Femenina 2026?
El partido entre el cuadro caleño y bogotano, que es por la vuelta de la final de la Liga Femenina, está programado para las 6:00 p.m. este miércoles 23 de septiembre en el Estadio Deportivo Cali. La transmisión del cotejo está a cargo de Win Sports + y de su plataforma online de Win Play.
Últimos cinco partidos del Deportivo Cali
- 23.09.2026 | Santa Fe 2-3 Deportivo Cali | Final (ida).
- 20.09.2026 | Deportivo Cali 4-0 Atlético Nacional | Semifinal (vuelta).
- 16.09.2026 | Atlético Nacional 1-2 Deportivo Cali | Semifinal (ida).
- 12.09.2026 | Deportivo Cali 0-1 América de Cali | Fecha 6 cuadrangulares.
- 09.09.2026 | Santa Fe 0-0 Deportivo Cali | Fecha 5 cuadrangulares.
Últimos cinco partidos de Santa Fe
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- 23.09.2026 | Santa Fe 2-3 Deportivo Cali | Final (ida).
- 20.09.2026 | Millonarios 1-2 Santa Fe | Semifinal (vuelta).
- 17.09.2026 | Santa Fe 2-2 Millonarios | Semifinal (ida).
- 12.09.2026 | Orsomarso 1-2 Santa Fe | Fecha 6 cuadrangulares.
- 09.09.2026 | Santa Fe 0-0 Deportivo Cali | Fecha 5 cuadrangulares.