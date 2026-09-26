Paula Patiño saca la cara por Colombia en la prueba de ruta femenina en el Mundial de Montreal, Canadá

Infortunadamente Colombia se quedó sin dos cartas para el remate de la fracción entre Brossard y Montreal.

Colombia en el Mundial de Ciclismo de Ruta/ Fedeciclismo.

Continúa la actividad en el Mundial de Ruta en Montreal, Canadá. Este sábado 26 de septiembre, a tempranas horas, se disputó la prueba de Ruta Élite Femenina. La jornada se corrió entre Brossard y Montreal, con 180.1 kilómetros de recorrido y 8 retos de media y alta montaña, en la que se esperaban grandes emociones.

Ruta Elite, Mundial Canadá/ procyclingstats.com.

Pues bien, después que se presentaran varias caídas fuertes durante todo el trayecto, que se registraran más de 90 retiros en el recorrido hasta la meta, Demi Vollering de Países Bajos se quedó con el oro, Kasia Niewiadoma de Polonia, culminó en el segundo lugar y el podio lo completó Elisa Longo de Italia.

MÁS INFORMACIÓN: Harold Tejada habla del Mundial y pone a Isaac del Toro entre los rivales a seguir

❌Más problemas para el equipo español con la caída de Paula Blasi en una montonera a poco más de 90 kilómetros para la línea de meta.



📺DIRECTO prueba en ruta élite femenina del Mundial de ciclismo #Montreal2026ᴿᴾ en @rtveplay



🔴https://t.co/Vaan320gDq pic.twitter.com/JIPkYx528i — Teledeporte (@teledeporte) September 26, 2026

Así le fue a Colombia en la prueba de ruta femenina del Mundial

La participación de Colombia no fue lo que se esperaba. Laura Daniela Rojas y Diana Peñuela se vieron implicadas en fuertes caídas que no les permitió terminar la competición y tuvieron que retirarse de la prueba horas después de haber partido desde Brossard. Las expectativas estaban altas, especialmente para Peñuela, múltiple campeona de los Campeonatos Nacionales de Ruta en el país.

“Iba súper bien hasta que me caí, lastimosamente no conecté con el grupo nuevamente. El golpe siempre fue duro, me duele un poco la cabeza, pero bueno siento que esto es una experiencia única, estar acompañada de corredoras del World Tour, con las mejores corredoras del mundo. Es muy lindo vivir así mi primer año en el alto ciclismo”, dijo Laura Rojas a Fedeciclismo.

Por su parte, Diana Peñuela dijo: “Aburrida… porque uno viene acá por lo menos a terminar la competencia. Es muy rápido, las coas que pasan, son cosas que uno no puede controlar. En el circuito hubo un redo en el puente, antes de la subida principal, a pesar de reconocerlo ayer nos caímos. Ya después era complicado de remontar. Seguiremos mejorando par el futuro”.

Sin embargo no todas las noticias son pálidas para la delegación femenina de Colombia en Montreal, Canadá. Ya que Paula Patiño, fue la mejor ‘cafetera’ de la prueba, la oriunda de La Ceja, Antioquia terminó en la casilla 23, a 8:34 de la ganadora de la medalla de oro.

Lea también: