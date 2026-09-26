Emilio Lara y su regreso al América: “Soy más consciente de dónde estoy parado”

En su regreso al América, el defensa tiene la ilusión de ganarse un puesto como titular para sumar minutos

Emilio Lara quiere brillar con las Águilas. | Imago 7

Dos años después de haber sido cedido a Necaxa, Emilio Lara volvió a América para pelear por un lugar en el once de Guillermo Almada y a decir suyo, regresó a Coapa con más experiencia, pero principalmente, con una mayor conciencia del club en el que se encuentra, mismo que valoró al estar lejos de él.

“Muy feliz de regresar a casa. Teniendo 10 años llegué aquí al club, crecí aquí, me siento otra vez cómodo, me siento feliz. Estuve en una gran institución y sobre todo, aprendí a valorar lo que es la grandeza de América. En la búsqueda de minutos siento que adquirí esa experiencia, me vino muy bien, fueron dos años estando fuera de casa y sí valoré muchísimas cosas. Ahora soy más consciente de donde estoy parado”, comentó.

Sobre la seguidilla de juegos sin ganar por parte de las Águilas, el ‘Pelón’ confesó que es algo que se ha platicado en el vestidor americanista y en estos momentos, solamente se enfocan en el trabajo diario para poder mejorar en su presentación de este domingo en cancha de Necaxa.

“Se ha hablado dentro del plantel, dentro del vestidor. Nosotros siempre buscamos dar nuestra mejor versión, nos esforzamos día con día en los entrenamientos, siempre buscamos mejorar; también el rival cuenta, es una competencia. No se han presentado los resultados que queremos, pero vamos partido a partido y Necaxa no será la excepción para demostrar que estamos dando lo mejor de nosotros”, compartió.

Finalmente, Lara aceptó que posiblemente extrañen en el Nido a los jugadores que se perderán el duelo ante los Rayos por convocatoria a Selección, pero dejó claro que América tiene plantel suficiente para solventar las ausencias.

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“Los otros equipos quién sabe. Acá tenemos un plantel que está a la altura, que está completo. Quizá las ausencias se van a extrañar, pero vamos a hacerlo bien”, sentenció.