Sarah Luebbert revela el ambicioso objetivo del América Femenil: “Llegar al nivel top del mundo”

La estadounidense habló en exclusiva para Juegan Ellas sobre las aspiraciones de las Águilas y la exigencia de mantenerse concentradas rumbo a la Liguilla

El América Femenil tiene la mira puesta más allá de los títulos de la Liga MX. Aunque las Águilas atraviesan un presente que las mantiene entre las protagonistas del fútbol mexicano, Sarah Luebbert reveló que uno de los objetivos del club es alcanzar la élite mundial, una meta que exige mantener el nivel competitivo y no conformarse con los resultados conseguidos hasta ahora.

En entrevista exclusiva para Juegan Ellas, programa de AS Claro por W, la futbolista estadounidense habló sobre las aspiraciones del conjunto azulcrema y el trabajo que existe detrás de un proyecto que busca seguir creciendo. “Tenemos objetivos como club para llevar al América al siguiente paso, al nivel top del mundo”, aseguró la mediocampista ofensiva de 28 años.

La declaración llega en medio de una etapa marcada por los resultados del conjunto capitalino, que se coronó campeón del Clausura 2026 y ahora busca defender su título. Para Luebbert, el plantel tiene las condiciones necesarias para continuar compitiendo por campeonatos, aunque considera que alcanzar los objetivos dependerá del trabajo colectivo. “Tenemos jugadoras para lograr cosas históricas. Tenemos todo para alcanzar los objetivos, pero tenemos que trabajar juntos”, expresó.

La estadounidense también destacó el respaldo que ha recibido el equipo femenil por parte de la institución y la confianza que existe entre sus compañeras. “Hemos visto lo que podemos lograr cuando trabajamos juntas y eso me emociona para el futuro. Estoy agradecida de estar en un club que apoya tanto al equipo femenil”, añadió, al referirse a las posibilidades de seguir construyendo una etapa de éxitos.

Sarah Luebbert no se confía pese al liderato del América Femenil

Sin embargo, las aspiraciones internacionales no han hecho que el plantel pierda de vista sus responsabilidades inmediatas. América marcha como líder del Grupo B del Apertura 2026 con 25 puntos, producto de ocho victorias, un empate y una derrota, pero Luebbert dejó claro que lo conseguido en el torneo anterior no representa una ventaja definitiva para conquistar un nuevo campeonato.

“El torneo pasado nos fue muy bien, pero estamos enfocadas en este torneo, sabemos que este torneo no hemos logrado nada, tenemos que seguir con esa mentalidad de trabajar fuerte y mejorar cada día”, señaló la futbolista, quien también reconoció la importancia de los campeonatos y las nominaciones individuales que han acompañado al equipo.

Uno de los episodios que puso a prueba esa mentalidad fue la derrota ante Rayadas de Monterrey, resultado que terminó con el invicto de las Águilas en el Apertura 2026. Lejos de considerar el tropiezo como un motivo de preocupación, Luebbert destacó las enseñanzas que dejó el enfrentamiento. “Rayadas es un buen equipo. Nos dio cosas para mejorar y vamos a seguir con eso”, explicó.

La estadounidense también advirtió sobre la competencia que enfrenta el América en su búsqueda por otro título. Aunque las Águilas se mantienen en lo más alto de su grupo, considera que ningún resultado está asegurado, especialmente cuando llegue la fase de eliminación directa. “Hay otros equipos que son muy fuertes, si no llegas concentrada, todo puede pasar”, puntualizó.

América Femenil, una parte importante de la historia de Sarah Luebbert

En el marco de los 110 años del Club América, Luebbert también reflexionó sobre su paso por la institución y el significado que tiene formar parte de su historia. “Estoy muy contenta y agradecida de ser una pequeña parte de la historia de este club tan grande. Es difícil lo que significa el Club América para mí, me ha dado mucho”, compartió la futbolista, quien registra 243 minutos de actividad en siete encuentros del Apertura 2026.

La mediocampista destacó, además, la presencia de jugadoras azulcremas en diferentes representativos nacionales, incluido el de México, como parte del crecimiento que ha experimentado el proyecto. “Es un orgullo para el club tener a tantas jugadoras que lo hacen bien en la liga y a nivel internacional”, comentó sobre el nivel competitivo de sus compañeras.

Con cuatro compromisos pendientes en la fase regular, frente a Pachuca, Atlético de San Luis, Atlante y Chivas, América buscará mantener su posición en el Grupo B y llegar a la liguilla en condiciones de defender el campeonato. Para ese cierre, Luebbert considera fundamental el respaldo de los seguidores americanistas, especialmente en el Estadio Banorte.

“Los necesitamos. Todos los juegos en el Banorte la afición nos ha apoyado muchísimo y espero que el domingo sea igual o mejor. Me encantaría ver a muchísima gente ahí”, concluyó la estadounidense, quien espera que el apoyo desde las tribunas acompañe al equipo en la búsqueda de nuevos objetivos.