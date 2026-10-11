¡De campeón a entrenador! Edgar Dueñas regresa a casa para dirigir al Toluca Femenil

El exdefensor, que conquistó tres títulos de Liga MX con los Diablos Rojos, asumirá la dirección técnica del equipo femenil tras la salida de José Alberto Toril

Edgar Dueñas es nuevo entrenador del Toluca Femenil | Imago 7

Edgar Dueñas comenzará una etapa como director técnico del Toluca FemeniL, el club con el que conquistó tres títulos de liga durante su carrera como futbolista. El exdefensor fue anunciado este sábado 10 de octubre como responsable del equipo para lo que resta del Apertura 2026, tras la salida de José Alberto Toril, y tendrá la tarea de conducir a las Diablas Rojas hacia la fase final del campeonato.

La institución confirmó el nombramiento durante la pausa por los compromisos de selecciones nacionales, tres días después de comunicar la desvinculación del entrenador español.

“Con ADN Diablo, Edgar Dueñas toma las riendas del Infierno. ¡Bienvenido a las Diablas!”, publicó Toluca en redes sociales.

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Edgar Dueñas regresa al Toluca, ahora desde el banquillo

El nombramiento representa el regreso de Dueñas a una institución en la que desarrolló gran parte de su trayectoria profesional. Nacido el 5 de marzo de 1983 en Guadalajara, Jalisco, el exdefensor debutó con los Diablos Rojos en 2003 y formó parte del plantel durante una etapa en la que el equipo consiguió distintos campeonatos.

Con la camiseta escarlata levantó tres títulos de Liga MX: Apertura 2005, Apertura 2008 y Bicentenario 2010. Su paso por el conjunto mexiquense lo llevó a consolidarse en la defensa y a representar a México a nivel internacional.

Entre 2008 y 2010 recibió convocatorias a la Selección Mexicana y participó en la Copa Oro 2009, competencia en la que el Tricolor obtuvo el campeonato.

Su carrera también incluyó etapas con Jaguares de Chiapas, Puebla y Potros UAEM. Ahora, después de haber representado al Toluca dentro del terreno de juego, asumirá la responsabilidad de dirigir al equipo femenil desde el área técnica.

¿Cómo recibe Edgar Dueñas al Toluca Femenil?

El cambio de entrenador llega cuando las Diablas Rojas ocupan la tercera posición del Grupo 1 con 22 puntos, por detrás de Rayadas, que suma 27 unidades, y Tigres, con 25.

Con cuatro jornadas pendientes en la fase regular del Apertura 2026, Dueñas tendrá como objetivo conservar al equipo en los puestos de clasificación y preparar su participación en la etapa decisiva del torneo.

Su llegada también se produce después de la salida de Toril, quien había enfrentado cuestionamientos de un sector de la afición por el funcionamiento del equipo pese a los resultados obtenidos durante la campaña.

De acuerdo con el calendario, el debut de Edgar Dueñas como entrenador de Toluca Femenil está previsto para el 19 de octubre, cuando las Diablas reciban a Santos en el estadio Nemesio Díez, dentro de la jornada 11.