Jugadoras de Caracas no han podido llegar a Ecuador y Santa Fe posterga su debut en Copa Libertadores Femenina
‘Las Leonas’ vienen de perder nuevamente una final del fútbol colombiano ante Deportivo Cali.
Independiente Santa Fe tenía todo listo para se debut en la Copa Libertadores Femenina 2026 este jueves 15 de octubre del 2026. Sin embargo los planes cambiaron, ya que las futbolistas que representan al Caracas FC no han podido llegar a Quito, Ecuador puesto que en un gran porcentaje de la plantilla no han recibido la visa para ingresar al país vecino.
Una situación muy particular, ya que a la mayoría de las personas oriundas de un país sudamericano pueden ingresar libremente a Ecuador, no obstante desde agosto del 2019 el país exige una visa de turismo, de residencia o la humanitaria a los nacidos en Venezuela. Algo que no vivieron las colombianas del Deportivo Cali e Independiente Santa Fe.
MÁS INFORMACIÓN: ¡Posible baja mundialista para la Selección Colombia! Ana María Guzmán sufre lesión de gravedad
Comunicado de Caracas
Caracas F.C, equipo afectado por estas medidas migratorias, sentó su precedente por medio de un comunicado que circula en sus redes sociales oficiales. Fueron tajantes que: “Nuestra institución cumplió de manera rigurosa, transparente y oportuna con todos los trámites, exigencias y procesos establecidos por los organismos gubernamentales…”.
Comunicado de Santa Fe
MÁS INFORMACIÓN: ¡Van por el título esquivo! Santa Fe confirma cuatro fichajes para la Copa Libertadores Femenina
Por su parte Independiente Santa Fe y demás entidades como la CONMEBOL entendieron que se trata de circunstancias extradeportivas y pactaron que el compromiso entre ‘Las Leonas’ y el cuadro venezolano se reprograme para este viernes 16 de octubre a partir de las 10:00 de la noche, sin poner ningún problema.
Mientras tanto el resto de los compromisos pactados para este jueves, se llevarán a cabo sin inconvenientes:
- Independiente del Valle (Ecuador) vs Belgrano (Argentina).
- Corinthians (Brasil) vs Colo-Colo (Chile).
- Universitario (Perú) vs Palmeiras (Brasil).
El debut del otro equipo colombiano, Deportivo Cali, también será este viernes 16 de octubre, el cuadro ‘Azucarero’ y vigente campeón del Fútbol Profesional Colombiano será contra Libertad de Paraguay a partir de las 03:00 de la tarde.