Jugadoras de Caracas no han podido llegar a Ecuador y Santa Fe posterga su debut en Copa Libertadores Femenina

‘Las Leonas’ vienen de perder nuevamente una final del fútbol colombiano ante Deportivo Cali.

Santa Fe Femenino en la Copa Libertadores/ @Santa Fe.

Independiente Santa Fe tenía todo listo para se debut en la Copa Libertadores Femenina 2026 este jueves 15 de octubre del 2026. Sin embargo los planes cambiaron, ya que las futbolistas que representan al Caracas FC no han podido llegar a Quito, Ecuador puesto que en un gran porcentaje de la plantilla no han recibido la visa para ingresar al país vecino.

Una situación muy particular, ya que a la mayoría de las personas oriundas de un país sudamericano pueden ingresar libremente a Ecuador, no obstante desde agosto del 2019 el país exige una visa de turismo, de residencia o la humanitaria a los nacidos en Venezuela. Algo que no vivieron las colombianas del Deportivo Cali e Independiente Santa Fe.

Comunicado de Caracas

Caracas F.C, equipo afectado por estas medidas migratorias, sentó su precedente por medio de un comunicado que circula en sus redes sociales oficiales. Fueron tajantes que: “Nuestra institución cumplió de manera rigurosa, transparente y oportuna con todos los trámites, exigencias y procesos establecidos por los organismos gubernamentales…”.

𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨 𝐨𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥: 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐚𝐫𝐚𝐜𝐚𝐬 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐂𝐥𝐮𝐛 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐂𝐎𝐍𝐌𝐄𝐁𝐎𝐋 𝐋𝐢𝐛𝐞𝐫𝐭𝐚𝐝𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐅𝐞𝐦𝐞𝐧𝐢𝐧𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟔. #SomosCaracas #LibertadoresFem pic.twitter.com/51juKeqhR5 — Caracas Fútbol Club (@Caracas_FC) October 14, 2026

Comunicado de Santa Fe

¡Reprogramado el debut de las #Leonas 🦁 en la CONMEBOL Libertadores Femenina 🏆!



Mañana desde las 10:00 p.m. enfrentaremos a Caracas por la fecha 1 ⚽️ pic.twitter.com/uU9v0ByXQj — Santa Fe Femenino (@LeonasSantaFe) October 15, 2026

Por su parte Independiente Santa Fe y demás entidades como la CONMEBOL entendieron que se trata de circunstancias extradeportivas y pactaron que el compromiso entre ‘Las Leonas’ y el cuadro venezolano se reprograme para este viernes 16 de octubre a partir de las 10:00 de la noche, sin poner ningún problema.

Mientras tanto el resto de los compromisos pactados para este jueves, se llevarán a cabo sin inconvenientes:

Independiente del Valle (Ecuador) vs Belgrano (Argentina).

Corinthians (Brasil) vs Colo-Colo (Chile).

Universitario (Perú) vs Palmeiras (Brasil).

El debut del otro equipo colombiano, Deportivo Cali, también será este viernes 16 de octubre, el cuadro ‘Azucarero’ y vigente campeón del Fútbol Profesional Colombiano será contra Libertad de Paraguay a partir de las 03:00 de la tarde.

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