Potro Gutiérrez se disculpa con Cruz Azul por asistir al aniversario del América: “Fue como meter un autogol”

El técnico de Cruz Azul Femenil reconoció su error tras participar en los festejos por los 110 años del América y ofreció disculpas a la afición celeste

El Potro Gutiérrez emitió un comunicado tras su aparición en el festejo | Imago 7

Raúl Gutiérrez ofreció una disculpa a la afición y a la directiva de Cruz Azul después de participar en la celebración del 110 aniversario del América, realizada en el Estadio Banorte. El actual entrenador del conjunto femenil cementero reconoció que no dimensionó las consecuencias de su asistencia al evento y comparó lo ocurrido con marcar un autogol.

“A la nación azul quiero ofrecer una sincera disculpa a toda la afición y la institución de Cruz Azul. Lamento profundamente no haber dimensionado el impacto que generó mi participación en el reconocimiento al cual asistí por mi trayectoria como jugador”, expresó el estratega mediante un comunicado, luego de recibir cuestionamientos por aparecer con los colores azulcremas.

En su mensaje, el entrenador reconoció el malestar de los seguidores y aseguró que tendrá mayor cuidado con sus apariciones públicas mientras represente a la institución. Su presencia en el homenaje respondió a su pasado como futbolista de las Águilas, equipo al que llegó en 1995 y con el que disputó varias temporadas.

“Comprendo la molestia que se generó y me comprometo a cuidar de manera más responsable la investidura de mi cargo en eventos de esta naturaleza”, señaló Gutiérrez, quien también defendió su profesionalismo y aseguró que su compromiso con el equipo femenil permanece intacto.

El técnico utilizó una comparación futbolística para explicar su equivocación y las consecuencias que tuvo entre los seguidores celestes. “Esta sensación es idéntica a cuando metes un autogol, lo haces involuntariamente pero sucede, afectas a todo el equipo y lo lamentas, pero el partido sigue y no queda más que trabajar para que no vuelva a suceder”, manifestó.

¿Por qué criticaron al Potro Gutiérrez por asistir al aniversario del América?

La controversia comenzó después de que el entrenador participara en el reconocimiento a antiguos futbolistas del América durante los festejos por los 110 años del club. En la ceremonia también estuvieron figuras como Aquivaldo Mosquera, Eduardo Bacas, Arlindo y Héctor Miguel Zelada.

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Las imágenes de Gutiérrez con los colores del conjunto azulcrema provocaron reacciones negativas entre aficionados de Cruz Azul, quienes cuestionaron su participación en un homenaje organizado por uno de los principales rivales de la institución. Algunos incluso solicitaron su destitución como responsable del primer equipo femenil.

Ante las críticas, el entrenador reiteró su intención de continuar trabajando por los objetivos deportivos del club. “Mi compromiso con el primer equipo femenil de Cruz Azul y toda la institución está fuera de duda”, sostuvo, además de destacar la responsabilidad de impulsar el crecimiento de la categoría y competir por campeonatos.