¿Quién miente en la ‘novela’ de Sebastián Villa a la Selección Colombia?

El extremo derecho ha desatado toda una polémica en el país, ya que muchos aseguran que su convocatoria se reversó en las últimas horas.

Néstor Lorenzo y Ramón Jesurun / Vizzor Image.

En una verdadera novela se ha convertido el nombre de Sebastián Villa en la Selección Colombia. Días atrás se rumoró que el extremo derecho sería parte de la convocatoria de la ‘Tricolor’ para los duelos amistosos FIFA de marzo, en el que el equipo nacional se enfrentará a Croacia y a Francia en Estados Unidos.

Sin embargo cuando se conoció el listado de los 26 jugadores que encararán estos juegos, el nombre del antioqueño que actualmente pertenece al Independiente Rivadavia no apareció en los convocados. Desde ese momento comenzó un ‘rifirrafe’ mediático en el que muchos aseguran que sí estaba llamado, que todo se reversó y en cuanto a los delegados de la Selección, se defienden de estos apuntes.

El 19 algunos periodistas y medios de comunicación aseguraron que el futbolista ya estaba listo: “Desde esta mañana está convocado. Desde su entorno cercano han estado hablando, es la información que me pasan, integrantes del cuerpo técnico y Néstor Lorenzo y va a ser convocado, no creo que se caiga, a menos que la popularidad y lo que se habla en el país lo tumbe, pero legalmente está bien para que vaya. Sebastián Villa va a estar en la doble fecha de amistosos FIFA de Colombia”, dijo Sheyla García en Win Sports.

Ramón Jesurun

“Sebastián Villa no fue convocado, no sé si estuvo bloqueado, tal vez sí lo hicieron porque le está yendo muy bien en Argentina. No tengo detalles de lo que pasó con él. Sus problemas legales están solucionados, hasta donde yo sé; tengo entendido que nunca tuvo condena. De llegar a ser así puede estar convocado. Si supera todo esto y los detalles están en orden, puede unirse a la sociedad. Pienso que si tiene todo solucionado y el cuerpo técnico lo considera para ser llamado no ve por qué no pueda estar en una convocatoria”, explicó el Presidente de la Federación el 20 de marzo a Win Sports.

“Tengo que analizar sus antecedentes. No tengo muchos detalles, yo tengo una información, no la he corroborado, tengo entendido que no hay condena. Hubo un problema, se reintegró a la sociedad. Si hay detalles con él, se tendrán que analizar. Todos los seres humanos cometen errores, unos más graves que otros, pero esos temas terminan arreglándolos, yo no creo que haya una polémica por este jugador. Los expertos darán veredicto sobre su situación judicial”.

Daniel Vila

“Al club llegó el 8 de marzo un comunicado donde pedían expresamente la convocatoria del jugador para los partidos de la fecha FIFA, indicando que le iban a enviar oportunamente los pasajes. Después se comunicaron con él y le dijeron que tenía que sacarle la visa. Sebastián se la sacó y después de su trámite, extrañamente volvió a llamarlo el técnico y dijo que iban a esperar un poco y, con seguridad, iba a llegar a la Copa del Mundo. El itinerario estaba listo por parte de la Federación”, aseguró el presidente de Independiente Rivadavia en dialogo con Win Sports el 24 de marzo.

“En ningún momento hablamos de eso. Todo el mundo tiene el derecho a una segunda oportunidad. Todos podemos equivocarnos; si él cometió un error ya pagó. Una persona que tiene que trabajar como él merece la oportunidad de llegar a la Selección Colombia. Era su máxima aspiración. Nadie está exento de equivocarse. Hoy vivimos un mundo muy particular. No le debe nada a la justicia y tiene derecho a hacer su trabajo”.

En sus declaraciones Vila también asegura que Néstor Lorenzo le afirmó que a pesar de no haber citado en esta oportunidad a Sebastián Villa, el jugador hará parte del Mundial del 2026. Unas palabras bastante fuertes, de cara a lo que será la última convocatoria de la ‘Tricolor’ para la cita orbital.

Néstor Lorenzo

“Han salido a decir que lo cité y luego lo bajé. La FIFA te obliga 15 días antes a bloquear al jugador, mandarle una citación formal, pero eso se confirma dos o tres días antes de la fecha con la confirmación de la lista mía, que ni siquiera en lo administrativo Federación sabían hasta último momento cómo es. La decisión es muy cercana para citar los 26 y sacar a los demás, a lo mejor hay 50 o 55 bloqueados. Eso es mandar una citación formal para que el club lo tenga que liberar obligatoriamente al jugador; sino, después no te lo dan”.

Ese protocolo se hace con todos. Yo hablé con Villa, pienso que tiene posibilidades por el rendimiento deportivo que está teniendo. Le dije que lo iba a bloquear, pero no quería decir que lo había convocado. Los administrativos me dijeron que no tenía visa. Se le mandó a hacer la visa a Camilo Durán y Pedro Bravo. Ninguno de los dos terminó en la convocatoria final, así que quiero aclararlo. Me pareció un gesto con Villa para que no se caiga. Entiendo las declaraciones y la confusión, porque quería salir a aclararlo”, sentenció el director técnico este miércoles 25 de marzo, en rueda de prensa con los medios de comunicación en Estados Unidos, precio al duelo ante Croacia.

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