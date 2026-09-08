Golpe para Tigres y México: Greta Espinoza se pierde el Apertura 2026 tras sufrir lesión de rodilla

Su recuperación podría extenderse entre ocho y nueve meses, por lo que también peligra su actividad con la selección

Tigres Femenil pierde a Greta Espinoza: será operada y estará meses fuera. Imago 7

Tigres Femenil tendrá que afrontar el resto del Apertura 2026 sin Greta Espinoza. La defensa mexicana sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior y un esguince del ligamento colateral lateral de la rodilla derecha, lesiones que obligarán a la jugadora a pasar por cirugía y comenzar un proceso de recuperación que se extenderá durante varios meses.

El club regiomontano confirmó el diagnóstico mediante un comunicado difundido en sus redes sociales. “Informamos a nuestra afición que Greta Espinoza sufrió ruptura de ligamento cruzado anterior y esguince del ligamento colateral lateral de la rodilla derecha, por lo que será operada en los próximos días. ¡Fuerza, Greta!”, informó Tigres.

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Informamos a nuestra afición que Greta Espinoza sufrió ruptura de ligamento cruzado anterior y esguince del ligamento colateral lateral de la rodilla derecha, por lo que será operada en los próximos días.



¡Fuerza, Greta! pic.twitter.com/Rbdme8fTVo — Club Tigres Femenil 🐯 (@TigresFemenil) September 8, 2026

La lesión ocurrió durante el partido frente a Santos, correspondiente a la jornada 6 del torneo. Espinoza intentó rematar dentro del área al minuto 32 y, después de la acción, presentó molestias que le impidieron continuar. La futbolista abandonó el terreno de juego en el carrito de asistencias y entre lágrimas.

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Posteriormente fue sometida a las evaluaciones médicas que determinaron el alcance de la lesión. El diagnóstico confirmó que necesitará una intervención quirúrgica antes de iniciar las distintas etapas de rehabilitación.

Greta Espinoza se perderá el resto del Apertura 2026

Aunque Tigres no estableció públicamente un periodo exacto para su regreso, este tipo de lesión requerirá varios meses de recuperación. La información disponible apunta a un proceso estimado de entre ocho y nueve meses, siempre condicionado a la evolución de la futbolista después de la cirugía.

Ese panorama deja a Espinoza fuera de lo que resta del Apertura 2026 y representa una baja para un equipo en el que se ha convertido en una de las futbolistas con mayor recorrido.

Su ausencia obligará al cuerpo técnico de Tigres Femenil a modificar sus opciones en defensa durante las siguientes jornadas y, eventualmente, en una posible participación en la fase final del campeonato.

Espinoza ha formado parte de distintos títulos obtenidos por las Amazonas y su presencia en la última línea ha sido constante durante su etapa con el conjunto regiomontano. Ahora deberá concentrarse en el procedimiento quirúrgico y posteriormente en una rehabilitación que marcará los tiempos de su regreso.

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La Selección Mexicana también pierde a Greta Espinoza

La lesión tendrá repercusiones más allá de Tigres. Espinoza también quedará fuera de los próximos compromisos de la Selección Mexicana Femenil dirigida por Pedro López, que tiene programados encuentros amistosos ante Jamaica y Colombia como parte de su preparación rumbo al Premundial.

Su participación en los compromisos previstos para noviembre también estará en duda. México buscará durante esa etapa avanzar en el camino hacia la Copa del Mundo de Brasil, pero los tiempos de recuperación de la defensa podrían impedir que esté disponible.

El plazo estimado de entre ocho y nueve meses también genera incertidumbre sobre sus posibilidades de llegar en condiciones al Mundial. Su eventual presencia dependerá de la respuesta de la rodilla durante la rehabilitación, del momento en que pueda volver a los entrenamientos y, posteriormente, de la decisión del cuerpo técnico de la selección.

Por ahora, no existe una fecha definida para su regreso a la competencia. El primer paso será la cirugía anunciada por Tigres y después comenzará un proceso progresivo antes de que pueda retomar los trabajos físicos y futbolísticos.

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