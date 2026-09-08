El Chino Huerta quiere su revancha con el Tri y apunta a consolidarse rumbo al Mundial 2030

Tras volver de Europa, el atacante de Pumas busca recuperar su nivel, competir por títulos y ganarse un lugar en la Selección Mexicana

El Chino Huerta quiere revancha con la Selección Mexicana | Imago7

César ‘Chino’ Huerta comienza una nueva etapa con Pumas y, al mismo tiempo, mantiene la mirada puesta en la Selección Mexicana. El atacante se mostró ilusionado con el ciclo que iniciará Rafael Márquez en el banquillo del Tri y reconoció que tiene una cuenta pendiente después de su primera experiencia mundialista.

El futbolista de 25 años regresó al fútbol mexicano después de su paso por Bélgica y lo hizo como uno de los refuerzos principales de Pumas para el Apertura 2026. Ahora busca recuperar su mejor versión, competir por títulos con el club universitario y ganarse un lugar constante en la selección.

Huerta quiere aprovechar el nuevo ciclo de la Selección Mexicana

El cambio en el banquillo de la Selección Mexicana abre una nueva oportunidad para Huerta. El atacante fue considerado por Javier Aguirre para el Mundial 2026 y ahora espera mantenerse dentro de los planes del equipo nacional rumbo a la siguiente Copa del Mundo.

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“Con muchas ganas, traigo esa espinita clavada, quiero retomar mi nivel, sé que aún puedo dar muchísimo más”, declaró Huerta en entrevista con TUDN.

El jugador reconoció que su objetivo es regresar a su mejor nivel y demostrar que puede tener un papel importante con el Tri. “Espero estar a la altura y ser un mejor jugador de lo que ya era antes”, añadió.

El Mundial 2026 marcó la carrera del ‘Chino’

Huerta también recordó lo que significó disputar la Copa del Mundo de 2026. El atacante fue el último futbolista convocado por Javier Aguirre y consiguió debutar ante Corea del Sur en el Estadio Guadalajara, precisamente en la ciudad donde nació.

La experiencia tuvo un significado especial por el escenario y por la presencia de su familia. “Fue increíble, lo mejor que he vivido en mi vida, de verdad”, explicó el futbolista, quien consideró que difícilmente volverá a vivir una situación similar.

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Su participación en el Mundial tuvo todavía más valor debido al proceso que atravesó antes de llegar al torneo. Una pubalgia lo mantuvo alejado de las canchas durante siete meses, entre octubre de 2025 y mayo de 2026, y puso en riesgo su presencia en la competencia.

Pumas representa una nueva oportunidad

Después de su experiencia en el fútbol europeo, Huerta volvió a Pumas para vivir una segunda etapa con el conjunto universitario. El atacante encontró además un equipo que viene de una final de Liga MX y que busca cambiar su historia reciente en el Apertura 2026.

El propio Huerta recordó que siguió aquella final del Clausura 2026 ante Cruz Azul desde Europa. “Tuve que poner mi alarma, porque allá eran las tres, cuatro de la mañana y lo viví como un aficionado más”, relató.

El resultado también dejó una marca en el futbolista. Huerta contó que llegó a imaginarse celebrando con la afición cuando Pumas se puso en ventaja durante aquel encuentro, aunque finalmente Cruz Azul terminó conquistando el campeonato.

Ahora quiere ser parte de una nueva historia con el club. “Me genera demasiada ilusión el poder levantar un título con este equipo”, aseguró Huerta, quien explicó que le dolió ver a sus compañeros después de aquella derrota y que espera contribuir dentro de la cancha para cambiar ese desenlace.

El ‘Chino’ toma el número 10

En su regreso a Pumas, Huerta utilizará el dorsal 10. Durante su primera etapa con el equipo portó el número 12, pero ese jersey ahora pertenece a Cristian ‘Chicote’ Calderón.

El nuevo número representa una responsabilidad adicional para el atacante. “Para mí es algo bonito, también es una responsabilidad importante. Para mí tener esa presión es un privilegio”, explicó.

Huerta también destacó la historia que existe detrás del dorsal y los futbolistas que lo han utilizado antes. “Es poder estar comprometido contigo y con la institución y con los grandes jugadores que han portado este número”, señaló.

El próximo objetivo del atacante será volver a las canchas con Pumas. Su posible debut en esta segunda etapa está previsto ante Chivas en Guadalajara, durante la Jornada 8 del Apertura 2026, un partido que además lo llevará de regreso a la ciudad donde vivió uno de los momentos más importantes de su carrera: su debut mundialista.

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