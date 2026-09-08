Muere Roberto ‘Monito’ Rodríguez, histórico futbolista del América

El exfutbolista mexicano formó parte de la historia del América y su carrera también estuvo marcada por una lesión que cambió su trayectoria

América confirma la muerte del Monito Rodríguez | @ClubAmerica

La historia del América perdió a uno de sus protagonistas. Roberto ‘Monito’ Rodríguez Pérez, exfutbolista y leyenda de la institución azulcrema, falleció, informó el propio club a través de sus redes sociales.

La noticia se conoció después de que durante los últimos días trascendiera que el exjugador enfrentaba un complicado estado de salud. Hasta entonces, no se habían dado a conocer públicamente detalles sobre la enfermedad o las circunstancias que habían provocado su condición.

América confirma el fallecimiento de su leyenda

El conjunto de Coapa fue el encargado de hacer oficial la noticia con un mensaje dedicado al histórico jugador.

“El Club América lamenta profundamente el fallecimiento de Roberto ‘Monito’ Rodríguez Pérez, leyenda de nuestra institución”, publicó el equipo.

En la misma comunicación, América expresó su solidaridad con las personas cercanas al exfutbolista. “Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares y amigos”, señaló el club al confirmar su muerte.

La despedida de la institución llegó después de que el nombre de Rodríguez volviera a aparecer públicamente debido a la información sobre su estado de salud. El anuncio generó reacciones entre aficionados que recuerdan al delantero por su paso con las Águilas.

El Club América lamenta profundamente el fallecimiento de Roberto “Monito” Rodríguez Pérez, leyenda de nuestra institución.



Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares y amigos. pic.twitter.com/9xPCK5pw6T — Club América (@ClubAmerica) September 8, 2026

Del Zacatepec al América

Rodríguez comenzó su trayectoria profesional en Zacatepec. Su debut ocurrió cuando tenía 18 años y fue en ese equipo donde dio sus primeros pasos dentro del fútbol mexicano, en una época en la que, según los registros sobre su carrera, percibía 300 pesos mensuales.

Su desempeño le permitió llamar la atención de otros clubes y posteriormente llegó al América. En el conjunto azulcrema encontró uno de los capítulos más importantes de su carrera, hasta convertirse en un jugador identificado con la institución.

El sobrenombre de ‘Monito’ también se convirtió en una parte inseparable de su historia. El apodo lo acompañó desde su infancia y terminó siendo la manera en que fue reconocido durante su trayectoria como futbolista.

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