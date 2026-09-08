¿Mohamed y su Toluca ya superaron al América de Jardine? Los títulos abren el debate

Con la conquista de la Leagues Cup, el ‘Turco’ llegó a seis trofeos al mando de los escarlatas, misma cantidad conseguida por el brasileño en su etapa con los azulcremas

La conquista de la Leagues Cup 2026 permitió que Antonio Mohamed llegara a seis títulos con Toluca, y con ello se abriera un debate acerca de lo que ha conformado dentro de la escuadra escarlata, y lo hecho por el último técnico quien también diera forma a un legado dentro de la Liga MX: André Jardine con las Águilas del América. Ambos entrenadores construyeron ciclos marcados por trofeos, aunque lo hicieron con diferentes procesos y números en el banquillo.

La cosecha del ‘Turco’ Mohamed con el conjunto mexiquense comenzó con el Clausura 2025 y continuó con el Apertura 2025, el Campeón de Campeones 2024-25, la Campeones Cup 2025, la Copa de Campeones Concacaf 2026 y ahora la Leagues Cup 2026.

La secuencia de campeonatos permitió que Mohamed ampliara su registro en los banquillos y colocara a Toluca como el club con mayor presencia dentro de su palmarés. En 90 partidos dirigidos con los Diablos Rojos, el argentino registra 54 victorias, 18 empates y 18 derrotas, con 206 goles a favor y 114 en contra.

Su sexta conquista llegó en la final de la Leagues Cup, donde Toluca derrotó 2-0 a Monterrey. Alexis Vega abrió el marcador y Helinho marcó el segundo tanto para completar el triunfo. Con ese resultado, los Diablos Rojos también se convirtieron en el primer club mexicano que aparece como campeón de la competencia bajo su actual formato.

Antonio Mohamed quiere aumentar su legado en la Liga MX | Imago7

Del otro lado de la comparación aparece André Jardine, quien escribió con letras de oro su nombre en la historia del América después de conseguir seis campeonatos con las Águilas. El entrenador brasileño dirigió 162 partidos en todas las competencias, con un registro de 85 victorias, 41 empates y 36 derrotas, además de una efectividad del 60 por ciento.

El ciclo de Jardine con el América estuvo marcado por el icónico tricampeonato conseguido entre el Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024, además de la obtención del Campeón de Campeones 2023-24, la Supercopa de la Liga 2024 y la Campeones Cup 2024. Una etapa que reafirmó al equipo capitalino como protagonista del fútbol mexicano, y que puso al timonel amazónico como uno de los más ganadores del club. Su etapa concluyó después de no conseguir el boleto al Mundial de Clubes 2025, los resultados recientes en la Concachampions y el cambio en la estructura directiva del club.

André Jardine dice adiós al América después de tres años | Imago7

La comparación entre ambos técnicos queda ahora con seis títulos para Mohamed y seis para Jardine en sus respectivos ciclos con Toluca y América. El argentino todavía tiene al conjunto mexiquense compitiendo en el Apertura 2026 y con la Copa Intercontinental como uno de sus siguientes objetivos, por lo que la cifra podría aumentar antes de que termine el año, situación que, además, podría poner fin al debate.

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