Partidos de hoy 8 de septiembre de 2026, y dónde ver en vivo todo el fútbol de este martes
La Champions League inicia su fase de liga con grandes duelos europeos, mientras México busca otro triunfo en el Mundial Femenil sub 20
El fútbol internacional tendrá una jornada llena de actividad este martes 8 de septiembre de 2026. La Champions League arrancará con su nueva fase de liga y partidos como Real Madrid vs Inter, Porto vs Manchester City y Borussia Dortmund vs Villarreal serán parte de una cartelera que reunirá a varios de los clubes más importantes de Europa.
Además, el Olympiacos tendrá participación en la Copa de Grecia ante Volos, encuentro que podrá seguirse en México a través de la multiplataforma de Claro Sports. También habrá actividad en el Mundial Femenil sub 20 de la FIFA, donde la Selección Mexicana disputará su segundo partido del torneo en Polonia.
La jornada también contará con compromisos de la Saudi Pro League, Eredivisie, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Liga Femenil de México. Aquí podrás encontrar la agenda completa de partidos de este martes 8 de septiembre, con horarios del centro de México y las opciones de transmisión disponibles.
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Agenda partidos de hoy: horarios y dónde ver este 7 de septiembre
Champions League
- 10:45 horas | AEK Atenas vs LASK | Champions League | Fox y Fox ONE
- 10:45 horas | Club Brujas vs Aston Villa | Champions League | Space y HBO Max
- 13:00 horas | Borussia Dortmund vs Villarreal | Champions League | TNT Sports y HBO Max
- 13:00 horas | Porto vs Manchester City | Champions League | Fox y Fox ONE
- 13:00 horas | Lille vs Real Betis | Champions League | Fox y Fox ONE
- 13:00 horas | Real Madrid vs Inter de Milán | Champions League | TNT Sports y HBO Max
Saudi Pro League
- 12:30 horas | Al Ettifaq vs Al Faisaly | Saudi Pro League | Transmisión no disponible en México
- 12:55 horas | Al Hazm vs Al Taawoun | Saudi Pro League | Transmisión no disponible en México
- 15:00 horas | Al Ittihad vs Al Feiha | Saudi Pro League | Transmisión no disponible en México
- 15:00 horas | Al Qadsiah vs Al Ahli | Saudi Pro League | Fox ONE
Eredivisie
- 06:00 horas | Utrecht vs Go Ahead Eagles | Eredivisie | Transmisión no disponible en México.
El duelo entre Utrecht y Go Ahead Eagles tendrá un capítulo especial, pues el partido fue suspendido durante el fin de semana debido a disturbios en las gradas. El encuentro se reanudará con los 30 minutos restantes del partido y se llevará a cabo a puertas cerradas.
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Copa de Grecia
- 12:45 horas | Olympiacos vs Volos | Copa de Grecia | Transmisión por la multiplataforma de Claro Sports
Liga Femenil de México
- 15:45 horas | Atlante vs FC Juárez | Liga Femenil MX | DND Sea.
Copa Libertadores
- 16:00 horas | Fluminense vs Platense | ESPN 3 y Disney+
Copa Sudamericana
- 16:00 horas | Independiente Santa Fe vs Vasco da Gama | Disney+
- 18:30 horas | Boca vs Sao Paulo | ESPN 3 y Disney+
Copa del Mundo Femenil sub 20 de la FIFA
- 07:00 horas | Benin vs Argentina | Vix Premium
- 07:00 horas | Brasil vs Canadá | TUDN y Vix Premium
- 10:00 horas | Inglaterra vs Tanzania | Vix Premium
- 10:00 horas | Polonia vs México | TUDN y Vix Premium
La Selección Mexicana Femenil sub 20 continuará su participación en la Copa del Mundo de la categoría en Polonia con su segundo partido de la competencia, donde enfrentará a las anfitrionas. El equipo nacional buscará sumar puntos para acercarse a la siguiente ronda del torneo.
El martes 8 de septiembre tendrá una combinación de fútbol internacional con el inicio de la Champions League, torneos sudamericanos y la participación de México en una competencia mundial juvenil. Los aficionados podrán seguir una jornada con partidos desde la mañana hasta la noche.