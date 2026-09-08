Carlos Álvarez se rinde ante el América: “Es el club más grande de México”

El español de 23 años habló de sus objetivos, su charla con Fidalgo y sus primeras impresiones como jugador azulcrema

Carlos Álvarez revela qué le dijo Fidalgo antes de fichar. Foto X: @ClubAmerica

Carlos Álvarez comenzó su etapa como futbolista del América con un mensaje dirigido a la afición azulcrema. El español de 23 años mostró entusiasmo por incorporarse al conjunto de Coapa, conocer México y comenzar a trabajar con sus nuevos compañeros después de concretar su llegada a las Águilas.

“Muy feliz, muchas ganas de conocer el club, el país y los compañeros. Muy feliz”, expresó Álvarez durante sus primeras horas como jugador americanista. El refuerzo también aprovechó para presentarse ante los seguidores: “Hola, águilas. ¿Qué tal? Soy Carlos Álvarez, tengo 23 años y soy de Sanlúcar la Mayor, un pueblo de Sevilla”.

El español reconoció que uno de los aspectos que más expectativa le genera es vivir su primera experiencia en México. Más allá de su adaptación deportiva, aseguró que quiere conocer las costumbres del país y encontrar un lugar en el que pueda sentirse identificado durante esta nueva etapa de su carrera.

“Estoy muy motivado, tanto de conocer el club como el país. Me da mucha curiosidad y creo que me va a gustar mucho. Espero encontrar a mi segunda casa”, señaló. Incluso habló sobre uno de sus primeros retos fuera de la cancha: acostumbrarse al picante de la comida mexicana, después de las advertencias que recibió antes de viajar.

Carlos Álvarez: entrevista y llegada a México 🫡



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Fidalgo habló con Carlos Álvarez antes de su llegada

Álvaro Fidalgo tuvo un papel en los primeros acercamientos de Álvarez con el entorno americanista. El nuevo futbolista de las Águilas reveló que conversó con el exjugador azulcrema antes de instalarse en México y destacó la disposición que encontró durante aquella charla.

“Con el que sí hablé fue con Fidalgo. Él me habló increíble, puso a mi servicio todo lo suyo y es súper buena persona, así que muy contento, la verdad”, explicó.

Álvarez señaló que no conocía personalmente a Fidalgo antes de que comenzaran las conversaciones relacionadas con su llegada al América. A partir de ese momento tuvieron contacto y el español recibió referencias sobre lo que significa incorporarse al conjunto de Coapa.

El dorsal también apareció en esa conversación. Álvarez utilizará el número 8, una camiseta con historia dentro de la institución. El futbolista reconoció que inicialmente tenía dudas sobre elegirlo, pero la charla con Fidalgo terminó por influir en su decisión.

“No sabía si cogerme el ocho, pero hablé también con Fidalgo y fue como: ‘Vale, sí, lo voy a coger’”, contó el nuevo refuerzo, quien aseguró que también comenzó a informarse sobre la historia del club y algunos de los jugadores que utilizaron ese número.

¿Feliz y emocionado por el primer día cómo Águila? Por supuesto que sí. 😁👌



Vamos, Carlos, esto recién comienza. 🦅✨ pic.twitter.com/yMDnA3j53r — Club América (@ClubAmerica) September 8, 2026

“Es la recompensa a mucho trabajo”

Álvarez no ocultó lo que representa para él dar este paso en su carrera. Después de sus primeras horas en las instalaciones del América, el español aseguró que su llegada es producto del recorrido que ha construido como futbolista.

“Sé que es el club más grande de México, el más laureado. Para mí es la recompensa a mucho trabajo, a muchos años sacrificándome para llegar a clubes de este calibre y la verdad es que estoy muy feliz”, afirmó.

El nuevo jugador azulcrema también dejó claros sus objetivos. Su intención no pasa únicamente por sumar minutos, sino por competir por campeonatos y tener un papel dentro del equipo.

“Quiero ganar títulos y quiero ser importante”, aseguró antes de explicar lo que espera ofrecer dentro del terreno de juego. “Quiero poder mostrar mi mejor versión futbolística y que me conozcáis como persona. Espero aportarles alegría a nivel de fútbol, visión, último pase, descaro y, sobre todo, espero que tengan una gran visión de mi fútbol y de mi persona”.

Carlos Álvarez ya conoció las instalaciones del América

Durante su primer recorrido por las instalaciones azulcremas, Álvarez también mostró sorpresa por las condiciones de trabajo que encontró y manifestó su deseo de comenzar cuanto antes los entrenamientos con el resto del plantel.

“Es un gimnasio muy top y las instalaciones… deseando estar ya en el verde para poder tocar la pelota y sentirme jugador del América”, comentó.

El español agradeció además el interés mostrado por la institución para concretar su incorporación y el recibimiento que tuvo en sus primeras horas dentro del club. “Un equipo tan grande como este haya mostrado interés y que se fijaran en mí para poder formar parte de este inmenso club… Todos los miembros del staff técnico me han tratado increíble”, explicó.

Álvarez ya se vistió con los colores de las Águilas y ahora espera completar su adaptación al equipo. “Ya vestido con la equipación y con muchas ganas de conocer a los compañeros y de poder ser uno más dentro del grupo”, concluyó el español, quien inicia su etapa en México con el objetivo de ganarse un lugar y competir por títulos con el América.

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