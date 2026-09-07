Atlante vs FC Juárez Femenil es reprogramado por tormenta eléctrica en CDMX

El duelo se llevará a cabo este martes antes las condiciones climáticas en la capital del país

Atlante y Juárez no pueden jugar por el clima | Imago7

El partido entre Atlante y FC Juárez, correspondiente a la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil, no pudo disputarse este lunes debido a las condiciones climatológicas que se presentaron en la Ciudad de México.

La Liga MX informó que una tormenta eléctrica obligó a modificar los planes para el encuentro, que estaba programado originalmente para comenzar a las 15:45 horas. La decisión se tomó como medida preventiva para evitar riesgos durante el desarrollo del partido.

El compromiso estaba previsto para realizarse en el CAR Atlante, pero la presencia de actividad eléctrica llevó a las autoridades a determinar la suspensión temporal del encuentro. La prioridad, de acuerdo con la Liga, fue preservar la integridad de quienes participarían en el partido.

La medida contempla tanto a las futbolistas de ambos clubes como a los integrantes de los cuerpos técnicos y al personal involucrado en la organización. Ante la presencia de una tormenta eléctrica, el encuentro no podía desarrollarse bajo las condiciones previstas.

¿Cuándo se jugará el Atlante vs FC Juárez Femenil?

Después de la decisión de suspender el partido, la Liga MX Femenil estableció una nueva fecha para completar el compromiso correspondiente a la sexta jornada del campeonato.

Atlante y FC Juárez volverán a enfrentarse el martes 8 de septiembre, nuevamente en las instalaciones del CAR Atlante, específicamente en la Cancha 1.

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Sin embargo, todavía no existe un horario definido para el inicio del encuentro. La Liga señaló que la nueva hora será comunicada posteriormente, por lo que los aficionados deberán esperar la actualización oficial antes de planear su asistencia o seguimiento del partido.

De esta manera, ambos equipos tendrán que ajustar su preparación y calendario para disputar un encuentro que quedó pendiente por las condiciones meteorológicas. La prioridad será que el duelo pueda desarrollarse con las condiciones necesarias de seguridad para jugadoras y personal de ambos clubes.

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