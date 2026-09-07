La Casa de los Famosos México 2026: ¿Quién ganará la prueba de líder hoy 7 de septiembre?

Masad Altamimi llega con dos lideratos consecutivos, mientras Gala Montes se integra a la competencia

¿Cuándo es la prueba de líder de hoy 7 septiembre? | La Casa De Los Famosos México

Después de un domingo lleno de sorpresas, La Casa de los Famosos México arranca una nueva semana con la prueba de líder hoy lunes 7 de septiembre de 2026. En las últimas horas, el reality vivió una auténtica sacudida con la entrada de Gala Montes como nueva habitante, una decisión que promete llevar al máximo las emociones en el programa. Además, Flor Vigna se convirtió en la sexta eliminada al quedar debajo en las votaciones del público en una placa de nominados en la que también se encontraban Ese Pérez, Gema Garoa, Cynthia Klitbo, Memo Schutz.

Con la nueva integrante en el reality, La Casa de los Famosos México buscará a su nueva o nuevo líder, quien obtendrá beneficios como la inmunidad durante la semana, el acceso a la Suite del Líder y la posibilidad de compartir ese espacio con otro habitante.

¿Cuándo y a qué hora es la prueba de líder de hoy 7 de septiembre en La Casa de los Famosos 2026?

Este lunes 7 de septiembre se realizará la séptima prueba de líder de La Casa de los Famosos México 2026. Como ocurre cada semana, la dinámica y las reglas se darán a conocer durante la transmisión, por lo que hasta el momento no existe información oficial sobre el reto que enfrentarán los habitantes.

MÁS INFORMACIÓN: La Casa de los Famosos México 2026: Gala Montes entra a la casa tras la salida de Aldo Rendón Masad Altamimi llega como uno de los participantes con mayor protagonismo reciente en esta dinámica, luego de ganar las dos últimas pruebas de líder. Antes de esos triunfos, Gema Garoa y Brianda Deyanara fueron las habitantes que consiguieron quedarse con la suite durante semanas anteriores.

La Casa de los Famosos México 2026: ¿Dónde y a qué hora ver en vivo las galas, nominaciones y pruebas?

La actividad de La Casa de los Famosos México 2026 puede seguirse a través de ViX, plataforma que cuenta con transmisión en vivo de la convivencia las 24 horas, además de cámaras exclusivas, resúmenes diarios y contenido especial para suscriptores.

En televisión abierta, las galas principales se transmiten por diferentes señales. Canal 5 ofrece las emisiones de lunes a viernes a las 22:00 horas (tiempo del centro de México) donde se presentan pruebas, nominaciones y actividades de la semana, incluida la prueba de líder, mientras que Las Estrellas transmite la gala dominical de eliminación a las 20:30 horas (tiempo del centro de México).

La llegada de Gala Montes abrió una nueva etapa dentro del reality después de la salida de Aldo Rendón. La actriz se incorporó durante la gala del domingo mediante el carrusel y ocupó el lugar disponible que dejó el participante que abandonó la competencia por motivos relacionados con su salud.

Gala Montes ya cuenta con experiencia dentro del formato, luego de participar en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México. Su incorporación ocurre cuando los habitantes ya tienen alianzas y estrategias formadas, por lo que su adaptación será parte de la nueva dinámica del programa.

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