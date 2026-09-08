Ashlee Mora promete entrega total de México en su debut en el Mundial: “Vamos a luchar por esta playera”

El Tri busca su primera victoria del torneo tras empatar 2-2 ante Benín en su debut

La selección mexicana femenil sub 20 se prepara para afrontar su segundo compromiso en la Copa Mundial de la categoría, donde enfrentará a Polonia este martes 8 de septiembre. Antes del encuentro, Ashlee Mora dejó claro que el plantel buscará responder con entrega y mantener la confianza dentro del grupo.

México llegará al partido después de empatar 2-2 frente a Benín en su presentación. El equipo dirigido por Doriva Bueno llegó a tener dos goles de ventaja gracias a las anotaciones de Alice Soto y Montserrat Saldívar, pero el conjunto africano consiguió igualar el marcador durante la recta final.

Ese resultado dejó al Tri con un punto dentro del Grupo A y aumentó la importancia del segundo compromiso. Polonia, por su parte, comenzó el torneo con una victoria 3-0 sobre Argentina y ocupa el primer sitio del sector con tres unidades.

Mora aseguró que las futbolistas mexicanas tienen claro el compromiso que representa disputar una Copa del Mundo y anticipó la actitud con la que buscarán afrontar el siguiente encuentro. “Vamos a luchar por cada balón, vamos a luchar por esta esta playera y dejar el México en alto”, expresó la seleccionada mexicana.

Ashlee Mora destaca la confianza dentro de la selección mexicana

Después del empate en el primer encuentro, México buscará mantener sus opciones de avanzar a la siguiente ronda. Una victoria contra la anfitriona permitiría al conjunto nacional mejorar su posición antes de afrontar el último compromiso de la fase de grupos.

Cuando fue cuestionada sobre el mensaje que existe dentro del vestidor para buscar el resultado, Mora destacó la importancia de mantener la confianza entre las integrantes del plantel y disfrutar la oportunidad de representar al país. “No, pues no más que sigamos confiando nosotras, sigamos luchando por cada una de las compañeras y pues sí, disfrutar el momento”, señaló.

El Tri forma parte de un Grupo A que comparte con Benín, Polonia y Argentina. De acuerdo con el formato del torneo, los dos primeros lugares de cada sector avanzarán a los octavos de final, junto con las cuatro mejores selecciones que terminen en la tercera posición.

México disputará todos sus encuentros de la primera fase en Katowice. Ante Polonia, el equipo tendrá enfrente a la selección anfitriona y a un rival que inició su participación con tres puntos, por lo que el resultado tendrá peso en la definición del grupo.

La seleccionada mexicana agradece el respaldo de la afición

Mora también dirigió un mensaje a los seguidores que acompañan al equipo en Polonia y a quienes siguen los partidos desde México. Para la futbolista, la presencia de aficionados en el estadio representa un respaldo para el plantel durante el torneo. “Pues primero que nada, muchas gracias porque hace mucha la diferencia verlos en el estadio y pues nada, que sepan que que vamos a seguir luchando por ustedes”, declaró.

El partido frente a Polonia está programado para este martes 8 de septiembre a las 10:00 horas, tiempo del centro de México, en la Arena Katowice. Será la segunda oportunidad del Tri para sumar dentro de la fase de grupos y acercarse a uno de los lugares disponibles para los octavos de final.

Para Mora, el camino pasa por conservar la confianza entre las seleccionadas y competir por cada pelota. El duelo ante la anfitriona representa el siguiente desafío de un equipo que todavía tiene margen para definir su futuro dentro del Mundial femenil sub 20.

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