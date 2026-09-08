US Open 2026: Alcaraz y Zverev encabezan los cuartos de final varoniles

El español enfrentará a Ben Shelton, mientras el alemán chocará con Botic van de Zandschulp en Nueva York

Alcaraz va por la defensa del título. IMAGN IMAGES via Reuters

El US Open 2026 llegó a la fase de cuartos de final con ocho tenistas todavía en carrera por el título masculino. Carlos Alcaraz y Alexander Zverev encabezan un cuadro en el que también sobreviven tres jugadores estadounidenses y varios nombres que buscan abrirse paso hacia las rondas definitivas en Nueva York.

La última plaza entre los ocho mejores quedó en manos de Zverev, quien derrotó a Luciano Darderi por 6-2, 6-2 y 7-6 (3). Con ese resultado, el alemán alcanzó su victoria número 50 de la temporada, registro que ningún otro jugador había conseguido en 2026 hasta ese momento.

El avance también dejó una marca personal para Zverev, quien por primera vez en su carrera consiguió instalarse en los cuartos de final de los cuatro torneos de Grand Slam durante una misma temporada. Después de verse obligado a disputar cinco sets en sus primeros dos compromisos en Nueva York, resolvió sus siguientes encuentros sin ceder un parcial.

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Zverev enfrentará a Van de Zandschulp

El próximo obstáculo del alemán será Botic van de Zandschulp, quien firmó una remontada ante Arthur Gea. El neerlandés perdió las primeras dos mangas, pero consiguió cambiar el rumbo del encuentro para imponerse 3-6, 6-7 (0), 7-6 (7), 7-6 (3) y 6-4.

Zverev, por su parte, llega al cruce después de dominar con claridad los primeros dos sets frente a Darderi. El italiano elevó su nivel en el tercero, aunque el alemán terminó imponiéndose en el desempate para sellar su clasificación en tres parciales.

El otro enfrentamiento de esa zona del cuadro tendrá como protagonistas a Karen Khachanov y Alexander Blockx. El ruso necesitó cinco sets para superar a Learner Tien por 7-5, 4-6, 6-7 (6), 6-1 y 6-4, mientras que el belga eliminó a Francisco Cerúndolo por 6-3, 4-6, 7-5 y 7-5.

Alcaraz se cruza con Shelton por un lugar en semifinales

Carlos Alcaraz mantiene abierta la posibilidad de defender su título y tendrá como siguiente rival a Ben Shelton. El español avanzó tras vencer a Tommy Paul por 6-4, 6-3 y 6-4, mientras que el estadounidense dejó fuera a Stefanos Tsitsipas por 6-2, 6-3 y 6-4.

Alcaraz, segundo cabeza de serie, ha construido su camino hasta esta ronda sin verse obligado a disputar un quinto set. Ahora tendrá enfrente a uno de los representantes locales que permanecen en competencia, con un boleto a semifinales en juego.

El ganador de ese duelo se enfrentará al vencedor del cruce entre Frances Tiafoe y Alex Michelsen. Ambos protagonizarán un enfrentamiento entre estadounidenses que asegura la presencia de al menos un jugador local entre los cuatro mejores del torneo.

Tiafoe consiguió su pase tras superar al séptimo preclasificado Daniil Medvedev por 7-6 (1), 6-4 y 7-6 (6). Michelsen, en tanto, venció al argentino Tomás Etcheverry por 7-6 (6), 6-4 y 6-4.

¿Cómo quedaron los cuartos de final varoniles del US Open 2026?

Los cuatro encuentros que definirán a los semifinalistas son:

Alexander Zverev vs Botic van de Zandschulp

Karen Khachanov vs Alexander Blockx

Frances Tiafoe vs Alex Michelsen

Ben Shelton vs Carlos Alcaraz

Los cuartos de final se disputarán entre el martes 8 y el miércoles 9 de septiembre. Alcaraz buscará mantener vigente la defensa de su campeonato, mientras que Zverev intentará extender una temporada en la que ya alcanzó las 50 victorias y consiguió instalarse entre los ocho mejores de los cuatro Grand Slam.

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