¡Refuerzo para la portería! Dominik Livakovic firma con el Barcelona

El portero croata firmó hasta 2030, pero su permanencia dependerá del margen salarial; si no puede ser inscrito, saldrá cedido esta temporada

El arquero mundialista podría salir cedido hasta 2027 | @FCBarcelona_es

El FC Barcelona confirmó el fichaje de Dominik Livakovic, quien firmó un contrato por cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2030. El guardameta croata pertenece desde ahora al conjunto azulgrana, aunque su presencia en la plantilla de Hansi Flick durante la temporada 2026-2027 todavía no está garantizada.

El anuncio resolvió la operación con el Fenerbahçe, pero mantuvo abierta la principal pregunta alrededor del portero: ¿competirá de inmediato con Joan Garcia y Wojciech Szczesny o será cedido durante un año? El comunicado del club no informó cuál será su destino deportivo después de completar la revisión médica y firmar su contrato.

Las versiones iniciales señalaban que Livakovic saldría a préstamo, con el Dinamo de Zagreb como uno de los destinos contemplados, para regresar a Barcelona en 2027. Sin embargo, el plan cambió durante los últimos días y ahora existe la posibilidad de que se integre de una vez al grupo de Flick, siempre que el club disponga del margen salarial necesario para inscribirlo.

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Barcelona hace oficial el fichaje de Dominik Livakovic hasta 2030

El Barcelona alcanzó un acuerdo con el Fenerbahçe por un traspaso de dos millones de euros fijos y otros dos millones sujetos al cumplimiento de variables, de acuerdo con los reportes publicados en España. Livakovic llegó a la ciudad el martes, superó los exámenes médicos y posteriormente firmó su vínculo acompañado por Joan Laporta, Rafa Yuste, Deco y Bojan Krkic.

El portero, de 31 años, se formó en las categorías inferiores del NK Zadar y el NK Zagreb. Después pasó siete temporadas en el Dinamo de Zagreb, donde disputó 295 partidos, recibió 249 goles y mantuvo su portería sin anotaciones en 137 encuentros. Su etapa en el conjunto croata también incluyó la conquista de siete campeonatos de liga antes de marcharse al fútbol turco.

Livakovic fichó por el Fenerbahçe en el verano de 2023 y participó en 74 partidos durante sus dos primeras temporadas. En ese periodo acumuló 24 porterías a cero. Para el curso 2025-2026 fue cedido al Girona, pero no disputó un solo minuto con el equipo español y dejó el club durante el mercado de invierno para buscar continuidad.

El croata regresó entonces al Dinamo de Zagreb mediante otro préstamo. Allí jugó 15 encuentros, recibió 10 goles, registró ocho porterías a cero y colaboró en la obtención de un nuevo título de liga. Su desempeño mantuvo su lugar en la selección de Croacia, con la que ha participado en los Mundiales de 2018, 2022 y 2026.

A nivel internacional, Livakovic formó parte del plantel que terminó segundo en Rusia 2018 y tercero en Qatar 2022. En esta última competencia tuvo participación en las eliminatorias ante Japón y Brasil. El Barcelona incorpora así a un portero con experiencia en clubes y selecciones, pensado para cubrir la posición durante los próximos cuatro años.

¿Livakovic jugará esta temporada con el Barcelona o saldrá cedido?

Por ahora, la respuesta oficial es que el Barcelona aún no ha comunicado si Livakovic permanecerá en el primer equipo. Hansi Flick valoró la contratación de un guardameta con experiencia, pero dejó pendiente la decisión sobre su papel. El croata podría quedarse como suplente de Joan Garcia, ocupar la tercera posición o salir cedido hasta el final del curso.

El escenario inicial contemplaba un préstamo porque Szczesny todavía tiene un año de contrato y Joan Garcia parte como titular. De esa manera, Livakovic mantendría actividad en otro equipo y regresaría en 2027 para ocupar la plaza del polaco. El Dinamo de Zagreb aparecía como la alternativa con más posibilidades por su relación con el jugador y por su participación reciente en el club.

No obstante, información difundida antes de la presentación señala que el Barcelona reconsideró esa ruta. La intención más reciente sería incorporar inmediatamente a Livakovic como primer relevo de Joan Garcia, mientras Szczesny pasaría a ser la tercera opción de Flick. Esta decisión todavía depende de que el club pueda incluir el salario del croata dentro de sus límites de inscripción.

Por lo tanto, Livakovic ya es futbolista del Barcelona, pero no puede darse por cerrada su permanencia en la plantilla para la temporada 2026-2027. La tendencia apunta a que se incorporará de una vez si existe margen en el control financiero; si el club no consigue inscribirlo, la cesión volverá a ser la salida prevista. La decisión deberá conocerse antes del cierre del mercado.

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