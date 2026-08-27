UEFA contempla acciones legales contra Gianni Infantino por el plan comercial del Mundial

El organismo europeo analiza una denuncia penal en Suiza contra el presidente de la FIFA por la fallida venta de una participación en los derechos comerciales de la Copa del Mundo

Gianni Infantino junto a Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA | Reuters

La UEFA prepara una denuncia penal contra Gianni Infantino, presidente de la FIFA, por la gestión del proyecto que buscaba vender una participación de los beneficios comerciales futuros de la Copa del Mundo a inversores privados. El organismo europeo informó que inició acciones para recopilar documentación relacionada con la operación que finalmente fue retirada por la FIFA.

De acuerdo con documentos presentados ante un tribunal de Manhattan, a los que tuvo acceso Associated Press, la UEFA busca obtener información del fondo de inversión Thrive Capital Management, fundado por Joshua Kushner, que estaba contemplado como uno de los principales participantes en la operación. El proyecto establecía una inversión de 4,200 millones de dólares a cambio de una participación del 20% en una filial encargada de gestionar eventos comerciales de la FIFA.

Según el documento presentado por los abogados de la UEFA, el organismo europeo considera iniciar un proceso penal en Suiza contra Infantino y posiblemente otros funcionarios de la FIFA por una posible gestión desleal, bajo el artículo 158 del Código Penal suizo. La organización señala que la operación debe ser revisada por las autoridades correspondientes.

La UEFA también cuestionó las condiciones económicas del acuerdo planteado por la FIFA. En los documentos presentados ante la corte estadounidense, el organismo europeo señala que la valoración de 4,200 millones de dólares podría representar un precio fuera del mercado y que la propuesta impulsada por Infantino debe ser analizada.

El plan de FIFA para vender parte de sus derechos comerciales

La operación FIFA Forward Enterprise contemplaba que Thrive Capital Management y Joshua Kushner se convirtieran en los principales inversores de una nueva estructura que administraría parte de los ingresos comerciales vinculados a las competiciones de la FIFA, incluyendo la Copa del Mundo.

El proyecto generó rechazo entre distintos dirigentes del fútbol internacional, incluida la UEFA, que llegó a plantear una ruptura de vínculos comerciales y deportivos con la FIFA. Tras las críticas recibidas, Infantino decidió abandonar el plan el 1 de agosto.

La UEFA, encabezada por Aleksander Čeferin, mantiene su postura crítica sobre la iniciativa y continúa analizando los siguientes pasos legales. El organismo europeo sostiene que la gestión del proyecto debe ser revisada mientras busca acceder a documentos relacionados con la negociación.

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La posible denuncia contra Infantino se suma a la tensión entre la FIFA y la UEFA por la dirección financiera y comercial del organismo rector del fútbol mundial. Por ahora, el presidente de la FIFA continúa al frente de la institución mientras avanzan las acciones legales que prepara la organización europea.

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