Tadej Pogacar vuelve a ganar en la Vuelta a España y Harold Tejada se mete en el top 10 de la general

Tadej Pogacar conquistó la sexta etapa de la Vuelta a España. Harold Tejada fue protagonista al terminar quinto y escalar al Top 10 de la general.

Tadej Pogacar celebrando | Josep LAGO / AFP.

La sexta etapa de la Vuelta a España 2026 dejó una gran noticia para el ciclismo colombiano. Harold Tejada fue protagonista en una jornada exigente entre Alcossebre y Castelló, finalizando en el quinto lugar y dando un importante salto en la clasificación general. El corredor del XDS Astana Team volvió a demostrar sus condiciones y se metió entre los diez mejores de la carrera, mientras Tadej Pogacar volvió a celebrar una victoria de etapa.

Santiago Buitrago, protagonista de la fuga

La jornada comenzó con un pelotón compacto y varios intentos por formar la fuga. Con cuatro puertos de montaña en el recorrido, entre ellos el exigente Puerto El Bartolo, la carrera prometía emociones. Santiago Buitrago fue uno de los grandes protagonistas del día al conseguir meterse en la escapada y luchar por los puntos de montaña, mostrando sus intenciones de pelear por un triunfo colombiano.

La fuga fue tomando forma y llegó a contar con 16 corredores, mientras el pelotón mantenía una diferencia controlada. Buitrago superó en segundo lugar el Alto del Desierto de las Palmas, sumando tres puntos, por detrás del español José Manuel Díaz. Sin embargo, el colombiano tuvo que afrontar un gran desgaste antes de llegar al tramo decisivo de la jornada.

Pogacar vuelve a imponer su ley

Con el paso de los kilómetros, Tadej Pogacar comenzó a mover la carrera desde el pelotón. El esloveno aceleró en el momento clave y consiguió acercarse a los corredores que marchaban en cabeza, dejando claro que nuevamente quería luchar por la victoria. Enric Mas también protagonizó un ataque valiente y llegó a disputarle a Pogacar los puntos en el Puerto El Bartolo.

La parte final estuvo marcada por la dureza del último ascenso, con 9,7 kilómetros al 7 % de pendiente y un tramo de sterrato que aumentó la dificultad. Pogacar consiguió distanciar a sus rivales y se lanzó hacia la meta junto a Enric Mas. Incluso protagonizó un momento de tensión cuando se salió de la carretera, aunque logró controlar la bicicleta y continuar en competencia sin consecuencias.

Harold Tejada, la gran noticia colombiana

Mientras Pogacar y Mas luchaban por la victoria, Harold Tejada aparecía en los grupos perseguidores. El colombiano logró mantenerse entre los corredores que buscaban reducir la diferencia y llegó a los kilómetros finales con opciones de pelear por los primeros puestos. Su regularidad y fortaleza le permitieron completar una actuación destacada.

Tejada cruzó la meta en la quinta posición de la etapa, resultado que le permitió escalar posiciones en la clasificación general y meterse en el Top 10 de la Vuelta a España. El ciclista colombiano se convierte así en una de las principales cartas nacionales para la clasificación general y confirma el buen momento que atraviesa en esta edición de la ronda española.

Pogacar celebra otra victoria

En la punta, Pogacar volvió a demostrar por qué es uno de los grandes favoritos al título. El esloveno logró superar el complicado cierre en el Puerto El Bartolo y se quedó con la victoria de la sexta etapa, sumando otro triunfo a su impresionante actuación en esta Vuelta a España. Enric Mas también tuvo una destacada presentación y acompañó la pelea por el triunfo hasta los últimos kilómetros.

La etapa dejó, además, una jornada accidentada y de mucho desgaste. Una caída durante uno de los descensos provocó varios inconvenientes y obligó a algunos corredores a abandonar, entre ellos Markel Beloki. Después de superar los diferentes puertos y el exigente tramo de tierra, el pelotón llegó a Castelló con Pogačar nuevamente como gran protagonista.

Para Colombia, la jornada terminó con una sonrisa gracias al quinto puesto de Harold Tejada y su ingreso al Top 10 de la clasificación general. Santiago Buitrago también dejó buenas sensaciones al integrar la fuga y disputar puntos de montaña. Con la carrera avanzando y las diferencias comenzando a definirse, los corredores colombianos siguen siendo protagonistas en la Vuelta a España 2026.

Clasificación de la etapa 6 de La Vuelta a España 2026

Posición Nombre – Equipo Tiempo 1. Tadej Pogacar (UEX) 4:12:40 +14″ 2. Enric Mas (MOV) ” 3. Ramses Debruyne (APT) +46″ 4. Richard Carapaz (EFE) “ 5. Harold Tejada (XAT) “ 6. Felix Gall (DCT) “ 7. Primoz Roglic (RBH) “ 8. Cristian Rodríguez (XAT) +1:38″ 9. Clement Berthet (GFU) “ 10. Mattias Skjelmose (LDT) “

Clasificación general de La Vuelta a España

Posición Nombre – Equipo Tiempo 1. Tadej Pogacar (UAE) 15:38:27 2. Enric Mas (MVT) 3:34 3. Primoz Roglic (RBH) 4:21 4. Richard Carapaz (EFE) 4:50 5. Felix Gall (DCT) 4:55 6. Sepp Kuss (VLB) 5:36 7. Oscar Onley (NIC) 5:37 8. Ramses Denruyne (APT) 5:40 9. Mattias Skjelmose (LDT) 5:58 10. Harold Tejada (XAT) 6:30

Etapa 7 de La Vuelta a España

La Vuelta a España 2026 afronta este viernes 28 de agosto su séptima etapa, una nueva jornada de montaña tras la exigente fracción en Castellón. El recorrido partirá de Vall d’Alba y finalizará en Aramón Valdelinares, con un total de 149,8 kilómetros y cinco puertos de montaña.

La subida a Fuente de Rubielos dará inicio al tramo decisivo, que tendrá un ascenso constante hasta la llegada en alto a Aramón Valdelinares, donde se esperan importantes movimientos entre los favoritos.

Etapa 7 de la Vuelta a España 2026. – www.lavuelta.es.

¿Cómo les fue a los ciclistas colombianos hoy, 27 de agosto en La Vuelta a España?

Los colombianos tuvieron una destacada actuación en la sexta etapa de la Vuelta a España 2026, con Harold Tejada como gran protagonista al finalizar en el quinto lugar, resultado que le permitió escalar hasta la décima posición de la clasificación general. Además, Santiago Buitrago también dejó su sello en la jornada al sumar puntos en los puertos de montaña y ubicarse ahora en el tercer puesto de la clasificación de la montaña, convirtiéndose en otro de los corredores nacionales a seguir en la carrera.

Posición Nombre Tiempo 5. Harold Tejada (XAT) +46″ 19. Santiago Buitrago (BHV) +3:48″ 35. Juan Rodríguez (EFE) +7:19″ 144. Iván Sosa (EKP) +30:22″ 167. Juan Martínez (TPP) “

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