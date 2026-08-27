Vuelta a España 2026, en vivo: ¡Santiago Buitrago integra la fuga!
Toda la información sobre la etapa 6 de la Vuelta a España 2026: horario, ruta entre Alcossebre y Castelló y dónde ver la transmisión en vivo.
Minuto a minuto Etapa 6 de la Vuelta a España 2026: resultados y posiciones hoy 27 de agosto
80 kms
La fuga muestra autoridad ahora. Después del descenso a Coll de la Bandereta, la escapada toma bastante distancia, ahora está a 1:45, con Santiago Buitrago allí.
Seguimos en descenso, hasta lo que será el encare del próximo puerto en Alto del Desierto de las Palmas.
85 kms
Hubo una caída. Infortunadamente en este descenso, se cayeron varios ciclistas, lo que obligó a corredores como Markel Beloki a abandonar la competencia.
Continúa la fuga con 16 corredores, allí se encuentra Santiago Buitrago.
El pelotón a 1:30.
90 kms
Acabamos de pasar por Benlloc y nos aproximamos a llegar a Cabanes.
16 ciclistas en fuga, con Santiago Buitrago allí.
Pelotón a 0:52.
95 kms
Ahora la fuga la conforman 16 ciclistas, entre ellos el colombiano Santiago Buitrago.
Pelotón a 0:45.
El clima les favorece a todos, un lindo sol los arropa, que ojalá los acompañe hasta el final del día.
100 kms
Continúan 4 ciclistas en fuga, allí está Santiago Buitrago.
Crece el descenso al Coll de la Bandereta.
Pelotón a 0:22.
Ciclistas, a tener cuidado con estas curvas para evitar accidentes.
107 kms
Ahora sí se forma la fuga.
4 ciclistas, con Santiago Buitrago allí, hacen parte de la escapada.
Pelotón a 0:27, muy cerca de ellos.
113 kms
Todos los caminos conducen a Castelló.
Nos acercamos al próximo puerto de montaña de la jornada en Coll de la Bandereta.
Pelotón compacto, sin novedades y sin fuga.
121 kms
Después del descenso de Puerto de la Serratella, un poco de terreno plano para que próximamente se afronte el Coll de la Bandereta, otro puerto de montaña más y de tercera categoría, el segundo del día.
Pelotón compacto, no hay fuga.
129 kms
Después de haber afrontado el primero puerto de montaña del día en Puerto de la Serratella, así está la situación de carrera:
Pelotón compacto en este desenso.
Próximo reto: Coll de la Bandereta, puerto de montaña de tercera.
134 kms
Para este jueves 27 de agosto, la fracción será entre Alcossebre y Castelló. 4 puertos de montaña: 2 de segunda, 1 de tercera y 1 de primera.
Sean todos bienvenidos
Este jueves 27 de agosto se corre la etapa 6 de La Vuelta a España 2026. Sean todos bienvenidos y viva los detalles en Claro Sports.
¿A qué hora empieza la Etapa 6 de la Vuelta a España 2026 hoy 27 de agosto?
La séptima fracción de la última grande del 2026 dará inicio sobre las 6:10 a.m. en Colombia, mientras que en México será una hora antes. La hora local es a las 1:10 p.m. Por otra parte, la transmisión televisiva dará comienzo sobre las 8:00 a.m. en territorio colombiano y a la 7:00 a.m. en suelo mexicano.
Salida y ruta Etapa 6, Vuelta a España 2026: ¿Qué ciudades cruza y cuánto tiempo dura?
La jornada verá su comienzo en Alcossebre y culminará en Castelló, según lo establecido por la organización. En total serán 177.4 kilómetros de distancia con cuatro puertos de montaña, uno de tercera, dos de segunda y uno de primera categoría, aunque sin final en alto.
¿Dónde mirar en vivo la Vuelta a España 2026? Transmisión TV y online
Hay varias opciones para ver la carrera, sobre todo en Colombia. En territorio ‘Cafetero’ se puede seguir a través de la televisión abierta por Caracol y RCN. Además de esos canales, ESPN también la ofrece en su programación, también para México. En ambos países, vía online, se observa por Disney +. Recuerde que por Claro Sports puede seguir el minuto a minuto más detallado de cada etapa.