Fracaso total en la Copa: el duro retroceso de Guatemala en Centroamérica

De tener a un finalista a vivir una pésima fase de grupos en el siguiente año.

Antigua GFC perdió todos sus encuentros en la Copa | Concacaf.com

El fútbol de Guatemala sufrió un golpe durísimo en la Copa Centroamericana 2026. Municipal, Xelajú MC, Antigua GFC y Deportivo Mixco comenzaron el torneo con diferentes expectativas, pero terminaron compartiendo el mismo destino: ninguno consiguió superar la fase de grupos. Un balance especialmente preocupante para una liga que llegó a la competencia con cuatro representantes y que ahora deberá observar los cuartos de final desde afuera.

El resultado adquiere todavía mayor dimensión al compararlo con lo ocurrido apenas una edición atrás. Xelajú MC había conseguido llegar hasta la final bajo la conducción de Amarini Villatoro, demostrando que un representante guatemalteco podía competir hasta las últimas instancias. Esta vez no hubo siquiera un equipo entre los ocho mejores y, paradójicamente, Villatoro sí estará en cuartos: lo consiguió como entrenador del Cartaginés de Costa Rica.

Municipal volvió a quedarse en el camino

Municipal parecía ser la última esperanza para evitar un pleno de eliminaciones. El campeón guatemalteco llegó a la jornada decisiva dependiendo de sí mismo, pero empató 1-1 contra Motagua y se despidió invicto de la competencia. Ganó solamente uno de sus cuatro encuentros, el 1-0 frente a Verdes en Belice, y acumuló empates contra Cartaginés, FAS y el conjunto hondureño.

MÁS INFORMACIÓN: El dardo de Amarini Villatoro tras la debacle de Guatemala en la Copa Centroamericana

El problema para los Rojos es que no se trata de un episodio aislado. Municipal acumula tres ediciones consecutivas sin superar la fase de grupos de la Copa Centroamericana. Mario Acevedo reconoció el impacto que significó la eliminación después del último partido: “El objetivo no se alcanzó. Es un duro golpe porque estábamos enfocados en pasar a la siguiente ronda”, señaló el entrenador, aunque aseguró no tener nada que reprocharle a sus futbolistas.

Xelajú pasó de finalista a eliminado en fase de grupos

El contraste más evidente lo protagonizó Xelajú. Los Superchivos tenían como antecedente inmediato aquella campaña que los llevó hasta la final con Villatoro, pero el equipo dirigido por Roberto Hernández nunca consiguió acercarse a aquella versión. Llegó a la última jornada todavía con posibilidades matemáticas, aunque necesitaba una combinación muy exigente de resultados.

El empate 1-1 contra Firpo terminó definitivamente con cualquier esperanza. Xelajú cerró su participación con cuatro puntos en cuatro partidos, producto de una victoria, un empate y dos derrotas. Una caída considerable para un club que venía de convertirse en el representante guatemalteco de mayor impacto reciente en el ámbito regional.

Antigua GFC, de candidato a una campaña para olvidar

La participación de Antigua GFC fue todavía más dura. Su condición de protagonista del fútbol guatemalteco invitaba a pensar que podía competir por uno de los lugares del Grupo B, pero los Coloniales terminaron últimos y sin conseguir un solo punto.

Antigua perdió sus cuatro partidos y terminó con apenas dos goles a favor y nueve recibidos. Ni siquiera pudo aprovechar su localía para construir una campaña competitiva y volvió a despedirse temprano de la Copa Centroamericana. Su rendimiento internacional contrastó fuertemente con el protagonismo que mantiene en la Liga Nacional.

Mixco pagó caro su primera experiencia internacional

El contexto de Deportivo Mixco era diferente. El equipo afrontaba su primera participación internacional y quedó ubicado en un grupo especialmente complicado, compartiendo zona con dos históricos del fútbol centroamericano como Olimpia y Saprissa.

Mixco perdió ante ambos y quedó sin posibilidades de clasificación antes de completar su participación. La experiencia dejó en evidencia la distancia que todavía debe recorrer el club para competir a este nivel, aunque su situación merece una lectura diferente a la de instituciones con mayor recorrido y obligaciones internacionales.

Cuatro equipos de Guatemala, ningún clasificado

El balance final deja poco margen para suavizar el diagnóstico: Guatemala llevó cuatro clubes a la Copa Centroamericana y ninguno consiguió ubicarse entre los ocho mejores. Municipal volvió a fallar en su intento por romper una racha negativa, Xelajú retrocedió considerablemente respecto de su última campaña, Antigua terminó sin puntos y Mixco no pudo superar la exigencia de su estreno.

La eliminación colectiva vuelve a abrir una discusión que excede un resultado puntual. El dominio o protagonismo dentro de Guatemala no se trasladó al escenario centroamericano, donde los clubes nacionales encontraron mayores dificultades para imponer su juego y obtener resultados. La Copa dejó así una señal de alerta para una liga que pretende recuperar peso regional, pero que en 2026 se quedó sin representantes antes de comenzar los cuartos de final.

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