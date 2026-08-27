La realidad que golpea a Herediano después de otro fracaso internacional

Vuelve a fallar y hay un dato que hace todavía más dolorosa su eliminación

Herediano quedó eliminado de la Copa Centroamericana | Concacaf.com

El Herediano volvió a sufrir un golpe difícil de disimular en el escenario internacional. El triunfo 2-1 sobre Antigua GFC no alcanzó para conseguir la clasificación a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026 y el vigente campeón costarricense quedó eliminado en la fase de grupos por segundo año consecutivo. Una frustración que se hace todavía más grande por lo ocurrido con sus principales rivales del país: Alajuelense y Saprissa sí consiguieron meterse entre los ocho mejores del torneo.

El Team terminó el Grupo B con siete puntos, los mismos que Marathón, pero la diferencia de goles terminó condenándolo. Los hondureños cerraron con +5 contra el +2 de los florenses y se quedaron con el segundo boleto de una zona ganada por Alianza de El Salvador. Herediano reaccionó cuando ya era demasiado tarde y ahora deberá afrontar las consecuencias deportivas de otra eliminación prematura.

Herediano vuelve a fallar en su gran deuda internacional

El golpe adquiere otra dimensión porque ya no se trata de un accidente aislado. Herediano quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Centroamericana por segundo año consecutivo, algo difícil de conciliar con las aspiraciones de una institución acostumbrada a presentarse como uno de los grandes protagonistas del fútbol costarricense.

La eliminación también tiene una consecuencia que va más allá de esta Copa: el Team perdió la posibilidad de clasificarse a la Copa de Campeones de Concacaf 2027. Su última participación en el principal torneo de clubes de la región fue en marzo de 2025, una presencia que comienza a quedar cada vez más lejos mientras el club acumula decepciones fuera de Costa Rica.

El 2-1 contra Antigua dejó la sensación de una reacción tardía. Herediano había comenzado su participación empatando en casa frente a Marathón, precisamente el rival que finalmente le arrebató la clasificación por diferencia de goles. Aquellos puntos perdidos terminaron teniendo un costo enorme. La victoria 2-0 como visitante contra Real Estelí le había devuelto la esperanza antes de la última jornada. Sin embargo, el Team necesitaba no solamente derrotar a Antigua, sino también estar pendiente de lo que sucediera entre Marathón y el conjunto nicaragüense. El triunfo de los hondureños hizo que la diferencia de goles se convirtiera en una montaña demasiado grande para los florenses.

Alajuelense y Saprissa agrandan el golpe para el Team

Para el aficionado florense existe, además, un componente especialmente incómodo. Mientras Herediano quedó afuera, Alajuelense y Saprissa superaron la fase de grupos y continuarán peleando por el título centroamericano. Dos de sus grandes competidores domésticos tendrán presencia en los cuartos de final y el Team deberá limitarse a observar la definición.

La comparación resulta inevitable por el peso de los tres clubes dentro de Costa Rica. Herediano puede sostener su protagonismo y sus éxitos en el campeonato nacional, pero otra temporada sin trascendencia internacional vuelve a poner bajo discusión aquella identidad de “equipo de las grandes jornadas internacionales” que durante años acompañó a la institución.

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Paulo Wanchope heredó un problema que no pudo solucionar

Paulo Wanchope aparecerá como el entrenador con el que Herediano quedó eliminado, pero la campaña internacional estaba prácticamente comprometida antes de su llegada. Chope asumió hace apenas unos días en reemplazo de José Giacone y recibió un equipo obligado a remontar una situación límite. Después de la eliminación, Wanchope pidió autocrítica y trabajo para corregir el rumbo. “Hoy se ganó y no todo fue bueno, entonces tenemos que ser conscientes, autocríticos”, reconoció el entrenador, que también insistió en la necesidad de generar mejores hábitos de trabajo y aprovechar las próximas semanas para preparar al plantel.

El desafío para Wanchope ahora cambia completamente. Sin competencia internacional, podrá concentrarse en reconstruir a un equipo que tampoco comenzó bien el Apertura 2026. Pero para Herediano queda una herida que excede al nuevo entrenador: por segundo año consecutivo, uno de los grandes de Costa Rica no pudo siquiera superar la primera barrera de Centroamérica. Y esta vez tendrá que mirar desde afuera mientras Alajuelense y Saprissa siguen compitiendo.

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