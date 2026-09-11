¡Impecable! Linda Caicedo marca golazo en el triunfo del Real Madrid ante La Coruña

Después de errar penal, la colombiana se redimió y rompió el cero con una fenomenal diana.

Nueva anotación de Linda Caicedo en la Liga F | REUTERS/Violeta Santos Moura

Linda Caicedo vuelve a imponerse con el Real Madrid de la Liga Femenina en España. La ‘crack’ colombiana volvió a marcar con la casaca blanca, ahora en una nueva jornada liguera, donde enfrentó al Deportivo La Coruña en condición de visitante. En el triunfo 0-2, la extrema se encargó de romperle el cero un juego donde tuvo autoridad.

Caicedo marcó su segunda diana en la actual campaña. Previamente había errado penal en los primeros minutos, pero se redimió y a los 31′ logró marcar el primer gol. Antes de que terminara ese período inicial, Bella Andersson (39′) le bajó la persiana al compromiso.

Triunfo importante para tomar delantera en la tabla de posiciones. A falta de que juegue el Barcelona, la escuadra madridista llega a 7 puntos de 9 posibles en tres compromisos. Importante paso de cara a luchar mano a mano con las culés desde el arranque de la temporada.

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El golazo de Linda Caicedo

La pincelada de Linda Caicedo fue increíble. Normalmente marca goles que dan cuenta de su excelsa técnica y la letalidad en sus diagonales. Así fue en el compromiso, después de la media hora, donde se puso el overol y logró transmitirle tranquilidad a sus compañeras.

Bien pegada al sector izquierdo, se animó a lanzar una diagonal impecable desde la izquierda al medio, superando a toda la defensa. Logró acercarse al área, donde tomó impulso y mandó un derechazo al fondo de las redes. El balón se coló en todo el palo más lejano de la portera rival, sin posibilidad de hacerle contrapeso a su anotación.

🎯 Una definición para repetir en bucle



Golazo de Linda para abrir el marcador en Riazor



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Cabe recordar que la capitana de 21 años marcó hace un par de juegos en el triunfo 2-1 ante el Ajax por la vuelta de fase clasificatoria a la Champions League. De momento suma dos dianas en cinco apariciones, tres de ellas como titular.

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Por lo pronto, el Madrid tendrá que planear su próximo duelo de Liga. Será el sábado 19 de septiembre, en condición de local, ante el Valencia por la cuarta jornada de la Liga Iberdrola. Posteriormente, el martes 22, debutará en fase de liga europea frente al París Saint Germain.

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