Linda Caicedo deja su sello goleador en la clasificación del Real Madrid ante Ajax en Champions

La estrella colombiana marca su primer gol en la actual temporada con el onceno ‘Merengue’.

Linda Caicedo en el Real Madrid | REUTERS/Violeta Santos Moura

Linda Caicedo sigue demostrando su calidad en el Real Madrid Femenino. La figura colombiana, después de haber conquistado la Liga de Naciones de la Conmebol con su país, busca títulos con la escuadra ‘Merengue’ a pesar del dominio de otros equipos en dicha rama. Ahora ha podido ser una capitana más del cuadro dirigido por Pau Quesada.

A sus 21 años sigue dando de qué hablar. Por lo pronto, la temporada arrancó con buen sabor, ya que el equipo viene de derrotar a Atlético de Madrid en su debut y avanzar a la fase principal de la Champions League. Frente al Ajax, las ibéricas terminaron goleando 4-1 en el global.

La ida fue de un sólido 0-2 en Países Bajos. Ahora bien, para la revancha, el cuadro blanco se impuso 2-1 en el Estadio Alfredo Di Stefano para sellar la clasificación. Linda Caicedo, aunque entró desde el banco de suplentes, marcó un golazo para bajarle la persiana a la serie.

El golazo de Linda Caicedo en la Champions League

Real Madrid iba igualando hasta los últimos minutos. Caicedo, haciendo su característica diagonal, selló su golazo a los 90+7′ para romper su cero personal en el inicio de la campaña. Gracias a su pincelada, su equipo ganó el partido al filo del pitazo final.

La colombiana fue habilitada por Felicia Schröder, quien le lanzó la gentileza por la banda izquierda. La extrema buscó el camino y soltó el remate directo a todo el palo derecho, el más lejano de la portera rival.

GOLAZO from Linda Caicedo for Real Madrid femenina against Ajax at the last minute in the Women's Champions League! 🇨🇴🔥

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En efecto, es el primer gol de Linda Caicedo en la temporada. Había jugado ratos de partidos, pero sin lograr esa diana que le permitiera tomar impulso de cara a una temporada de alta exigencia. Por ahora, el elenco ‘Merengue’ dirá presente en la fase de Liga en Champions, batiéndose con los mejores equipos de Europa.

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El Madrid pasa la página y se concentra en la Liga Femenina. El próximo 6 de septiembre tendrá su visita ante Eibar por la segunda fecha del campeonato, en condición de local, con la intención de sumar y no despegarse del Barcelona en una eventual pelea por el título.

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