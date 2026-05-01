Barcelona vs Bayern Munich, en vivo: horario y dónde ver la vuelta de semifinales de la Champions League femenil

Toda la información para seguir el encuentro de vuelta de las semifinales de la Champions femenil entre el Barcelona y el Bayern Munich.

¿Cuándo juegan Barça femini vs Bayern en la Champions y dónde mirar? | Claro Sports

Barcelona y Bayern Munich empataron en la ida de las semifinales de la UEFA Champions League femenil y el Spotify Camp Nou será el escenario donde se defina al segundo finalista de la edición 2026 del torneo continental.

El Barça no pudo traer una ventaja más grande de Alemania pese al gol de vestidor de Ewa Pajor y que jugaron más de 10 minutos con una jugadora de más, luego de que Franziska Kett, la autora del tanto del empate, fuera expulsada por jalar del cabello a Salma Paralluelo. Así que todo se definirá en el partido de vuelta, donde el equipo blaugrana buscará su sexta final consecutiva en la Champions, mientras que el Bayern quiere la primera.

¿Cuándo y dónde se juega la semifinal de vuelta entre Barcelona y Bayern Munich por la Champions Femenil?

El partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones femenil se jugará el domingo 3 de mayo, en punto de las 16:30 horas tiempo local, 08:30 de la CDMX.

¿Quién transmite en vivo la Champions Femenil y dónde ver las semifinales por TV y online?

La transmisión de la Champions femenil se puede ver por TVC Deportes en México. En Estados Unidos se puede seguir por ESPN Deportes y Paramount+. Disney+ tiene los derechos en España, Centro y Sudamérica. En Claro Sports podrás seguir las acciones en vivo minuto a minuto por internet.

¿Cómo llegan Barça y Bayern a las semifinales de la Champions League Femenil 2026?

Esta llave de semifinales enfrenta a dos equipos que ya aseguraron el campeonato de liga esta temporada. El Barça logró su liga número 11 al vencer en el derbi al Espanyol, mientras que el Bayern aseguró su cuarta corona consecutiva de la Frauen Bundesliga.

Solo en cuanto a la Champions se refiere, son equipos que estuvieron en el Top 4 de la fase de liga, lo que les permitió saltar la ronda de octavos y meterse directo a los cuartos de final. En esa instancia, el Barça goleó 12-2 al Real Madrid en el global y el Bayern superó 5-3 al Manchester United.

Para ese encuentro de vuelta, hay una ventaja de descanso para el Barça femini. El equipo blaugrana no jugó a mitad de semana, caso contrario al Bayern, que sí tuvo compromiso de la Bundelisga, en el cual vencieron 2-0 al Werder Bremen.

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Bayern Munich vs FC Barcelona y cuánto paga?

El Barça es amplio favorito para ganar el partido de vuelta y meterse a la final de la Champions. El triunfo de las locales paga -834, por +700 al empate y +1850 a que el Bayern da la campanada y gana como visitante, según los momios de Caliente.mx.

Solo para avanzar a la final, el Barcelona paga -3300, por +750 al Bayern.

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