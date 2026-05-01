Licha Cervantes rompe marca histórica de goles con las Chivas

Con 161 goles, Alicia Cervantes supera el registro de Omar Bravo y se convierte en la máxima anotadora en la historia del Guadalajara

Alicia Cervantes rompe récord de goles con Chivas | Imago 7

Alicia Cervantes volvió a marcar diferencia con la camiseta de Chivas y su nombre ya ocupa un lugar único en la historia del club. La delantera marcó ante el Pachuca en la ida de los cuartos de final el jueves 20 de abril, tanto que la coloca como la máxima goleadora del Guadalajara..

El registro llegó en el primer tiempo ante el Pachuca en Liguilla, donde Cervantes firmó una anotación desde larga distancia que terminó por sellar su nuevo logro. Con ese tanto, llegó a 161 goles con el equipo rojiblanco y dejó atrás la marca que anteriormente pertenecía a Omar Bravo. El delantero había establecido un total de 160 anotaciones, superando en su momento a Salvador Reyes. Ahora, esa cifra queda rebasada por la atacante del equipo femenil, quien continúa ampliando su legado desde su llegada en 2020.

El inicio de este camino se remonta al 13 de agosto de ese mismo año, cuando Cervantes anotó sus primeros goles con Chivas en un partido frente a Juárez. Desde entonces, su producción ofensiva se ha mantenido constante a lo largo de distintas temporadas.

En su paso por el club, la delantera suma múltiples actuaciones destacadas, incluyendo 32 partidos con doblete, seis encuentros con tres goles y un partido en el que anotó seis veces, siendo la única jugadora en lograr esa cifra en un mismo juego dentro de la Liga MX Femenil.

¡HISTÓRICO!

¡HISTÓRICO!

¡HISTÓRICO!



'Licha' Cervantes se mandó un golazo con las #Rojiblancas y ya es la MÁXIMA GOLEADORA en la historia del Club Deportivo Guadalajara con 161 anotaciones. @ChivasFemenil 1-0 @TuzosFemenil pic.twitter.com/4Ujdh0H0Lg — FOX (@somos_FOX) May 1, 2026

Su capacidad para definir se refleja también en la variedad de sus anotaciones. Del total de goles conseguidos, 101 han sido con el pie derecho, 21 con el izquierdo, 38 de cabeza y uno más con la espalda.

Además de sus cifras individuales, Cervantes ha tenido participación en momentos relevantes para el equipo. Se ha convertido en la máxima anotadora en los enfrentamientos ante América, con 15 goles en el Clásico, varios de ellos en instancias de Liguilla.

Su nombre también figura en competiciones internacionales, al ser la primera futbolista del Guadalajara femenil en marcar en ese ámbito, cuando anotó en la Summer Cup 2024 ante el Washington Spirit.

A nivel colectivo, su paso por Chivas incluye un campeonato de Liga MX Femenil en el Clausura 2022 y un Campeón de Campeones, además de tres títulos de goleo individual. En total, ha disputado 216 partidos, con más de 17 mil minutos en cancha, cifras que respaldan su lugar dentro de la historia del club.

Te puede interesar: