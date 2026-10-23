México vs Australia en vivo: horario y dónde ver el Mundial Femenil sub 17

México busca asegurar su clasificación a octavos de final ante Australia en la última jornada del Grupo F del Mundial Femenil sub 17

México vs Australia, en vivo online | Claro Sports

La selección mexicana afrontará este domingo 25 de octubre su último compromiso de la fase de grupos del Mundial Femenil sub 17 Marruecos 2026, El Tri se medirá a Australia en un partido decisivo para sus aspiraciones de avanzar a los octavos de final. Después de remontar y vencer 3-1 a Chile, el conjunto dirigido por Miguel Gamero recuperó el control de su destino y necesita al menos un empate para asegurar el segundo lugar del Grupo F.

El Tri llega motivado por su primera victoria del torneo, conseguida gracias a los goles de Mia Urbano, Citlali Reyes y Nicole Jiménez, además de las dos asistencias de Bianka Arredondo. Enfrente estará una selección australiana que disputa su primer Mundial de la categoría y que todavía busca su primera victoria, después de empatar 1-1 ante Chile y caer 3-1 frente a España.

MÁS INFORMACIÓN: México remonta ante Chile y toma el control de su destino en el Mundial sub 17

¿Horario y dónde ver el México vs Australia de la jornada 3 del Mundial Femenil sub 17 2026?

El encuentro entre México y Australia se disputará el domingo 25 de octubre a las 9:00 horas, tiempo del centro de México, como parte de la tercera y última jornada del Grupo F del Mundial Femenil sub 17 de Marruecos 2026.

Partido: México vs Australia

México vs Australia Fecha: Domingo 25 de octubre de 2026

Domingo 25 de octubre de 2026 Horario: 9:00 horas, tiempo del centro de México

9:00 horas, tiempo del centro de México Transmisión: TUDN y VIX Premium

Posibles alineaciones del México vs Australia para el Mundial Femenil sub 17

Miguel Gamero podría mantener la base del equipo que consiguió la remontada frente a Chile, especialmente por el rendimiento de sus futbolistas en las bandas. Bianka Arredondo fue una de las figuras del encuentro con dos asistencias, mientras que Citlali Reyes y Mia Urbano también tuvieron participación directa en el marcador.

Posible alineación de México: Ania López; Fernanda Monroy, Valeria Figueroa, Vanessa Paredes, Araceli Pérez, Bianka Arredondo; Ixchel Uscanga, Zoe Sánchez, Citlali Reyes; Natalia Pérez y Mia Urbano.

Por su parte, Australia buscará corregir los errores defensivos que le costaron tres goles frente a España. El conjunto dirigido por Michael Cooper ha marcado en sus dos presentaciones, pero todavía no consigue mantener su portería en cero.

Posible alineación de Australia: Dali Gorr Burchmore; Willa Pearson, Charlotte Bradshaw, Rubi Sullivan, Tehya Aspland, Sakura Leong; Frida Karaberis, Claire Corbett, Kaya Jigovic, Maeve Nicholas y Hayley Muir.

Pronósticos Mundial Femenil sub 17: ¿Quién es el favorito del México – Australia?

México parte como favorito para conseguir la victoria, tanto por su experiencia histórica en la competición como por el rendimiento mostrado durante las primeras dos jornadas. El conjunto tricolor disputa su novena Copa Mundial de la categoría y cuenta con dos podios internacionales: el subcampeonato de Uruguay 2018 y el tercer lugar conseguido en Marruecos 2025.

Australia, en cambio, participa por primera vez en un Mundial Femenil sub 17. Las Junior Matildas consiguieron su clasificación después de varios intentos fallidos en las eliminatorias asiáticas y todavía buscan su primer triunfo en la historia del certamen. El contraste de experiencia favorece a las mexicanas, aunque no garantiza el resultado.

Pronóstico: México 2-1 Australia. La experiencia del Tri, su recuperación frente a Chile y la necesidad de asegurar el segundo puesto inclinan el pronóstico a su favor. Sin embargo, los goles recibidos por ambas selecciones durante el torneo anticipan un encuentro en el que Australia también podría encontrar oportunidades.

Formato y reglas del Mundial Femenil sub 17 2026: ¿Cómo se clasifica a octavos de final?

El Mundial Femenil sub 17 de Marruecos 2026 reúne a 24 selecciones distribuidas en seis grupos de cuatro equipos. Cada participante disputa tres encuentros durante la primera fase y 16 selecciones avanzan a los octavos de final: las dos primeras de cada grupo y las cuatro mejores terceras del torneo.

Después de dos jornadas, el Grupo F presenta el siguiente panorama:

Posición Selección Puntos Diferencia de goles 1 España 6 +4 2 México 3 0 3 Chile 1 -2 4 Australia 1 -2

España ya tiene asegurado el liderato del grupo después de vencer 2-0 a México y 3-1 a Australia. Aunque las mexicanas todavía pueden alcanzar los seis puntos, el resultado del enfrentamiento directo favorece a las españolas.

México depende de sí mismo para avanzar como segundo del Grupo F. Una victoria o un empate frente a Australia le permitirán terminar detrás de España sin depender del resultado entre las ibéricas y Chile.

En caso de derrota, el panorama sería más complicado. México se quedaría con tres puntos y Australia subiría a cuatro, por lo que el Tri necesitaría que Chile no venciera a España para conservar el tercer puesto y después esperar que sus números fueran suficientes para ubicarse entre las cuatro mejores terceras de los seis grupos.