Fernando Muslera olvida su actuación en el Mundial con una magnifica noche para ser finalista de Copa Libertadores

El experimentado guardameta de 40 años fue la figura del ‘Pincha Rata’ en Río de Janeiro al atajar 3 penales a los jugadores de Flamengo.

Fernando Muslera con Estudiantes de La Plata/ Reuters.

Estudiantes de La Plata hizo la épica, porque sí, si hay que hablar de esta palabra uno de los ejemplos puede ser lo que realizó el ‘León’ este jueves 22 de octubre del 2026, ya que enfrentaba a la plantilla más poderosa de Sudamérica y al vigente campeón del certamen de clubes más importante de América, en casa y ante su gente lo eliminó para comprar tiquete a Montevideo, Uruguay para disputar la final contra Palmeiras.

Pasando por Carlos Salvador Bilardo, Miguel Ángel Russo, Alejandro Sabella y Sebastián Verón, este equipo se mete en la historia del ‘Pincha Rata’ ,porque nuevamente sacó la garra argentina y con un jugador menos desde el minuto 50, en el mítico Maracaná, aguantó el partido y todo se tuvo que definir desde los cobros del punto penal.

A los nombres antes mencionados, que engalana la historia de Estudiantes, ahora se sumará el de Fernando Muslera, el uruguayo fue la gran figura del elenco argentino en Río de Janeiro, al atajar 3 cobros de los jugadores de Flamengo: Jorginho, Paquetá y Leo Pereira no pudieron derribar la muralla del experimentado portero.

Otro Muslera, al que jugó el Mundial

De manera inmediata medios de comunicación sudamericanos e hinchas especialmente de Uruguay, notaron el cambio del Fernando Muslera que atajó en el pasado Mundial, en el que se vio implicado en varios de los goles que comprometieron la continuidad de los ‘charrúas’ en el certamen orbital, al que en la noche de este 22 de octubre se agrandó en el Maracaná defendiendo los colores de Estudiantes de La Plata.

De entrada cabe mencionar que el cancerbero de 40 años había manifestado tiempo atrás su retiro de la Selección de Uruguay, sin embargo con la llegada de Marcelo Bielsa al 2 veces campeón del mundo, el argentino habló con Muslera y lo convenció que desistiera de esta decisión para que especialmente jugara la cita futbolística en Estados Unidos, México y Canadá.

Fernando Muslera en el Mundial 2026/ Chat GPT.

Según estadísticas de FlashScore Fernando Muslera fue uno de los futbolistas de Uruguay con menor calificación en los 3 partidos de la Selección en el Mundial del 2026: ante Arabia Saudita registró 5.7, contra Cabo Verde 5.3 y cuanto enfrentaron a España 4.9, la menor de todas y en ninguna pudo superar la barrera de 6.0.

Infortunadamente Muslera se vio comprometido en un par de goles de la pasada cita orbital, como el de Abdulelah Al-Amri de Arabia Saudita durante el debut de la fase de grupos y el de Helio Varela de Cabo Verde en el segundo partido de la fase de grupos. Infortunadamente también vieron la derrota con España, que a la postre sería campeona, y se tuvieron que despedir tempranamente del certamen.

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