Guastatoya vs Mixco en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Guastatoya Mixco, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Guastatoya y Mixco se enfrentan en la jornada 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un duelo entre dos equipos que pelean en la parte alta de la tabla. El Pecho Amarillo buscará reencontrarse con la victoria, mientras los Chicharroneros intentarán prolongar su buen momento y acercarse a los primeros lugares. Conoce aquí el horario y dónde mirar en vivo este encuentro del fútbol guatemalteco.

Guastatoya ocupa la tercera casilla con 27 puntos, los mismos que Municipal, producto de ocho victorias, tres empates y cuatro derrotas. El equipo de Martín García se mantiene entre los protagonistas del campeonato, aunque acumula tres partidos sin ganar después de haber encadenado cuatro triunfos consecutivos. El Pecho Amarillo viene de empatar 1-1 ante los Rojos como visitante y buscará recuperar el paso ganador para seguir presionando en la lucha por el liderato, del que lo separan dos unidades.

Por su parte, Mixco marcha cuarto con 24 unidades, después de sumar siete triunfos, tres empates y cinco derrotas. Los dirigidos por Fabricio Benítez llegan tras igualar 0-0 ante Municipal y acumulan cinco partidos consecutivos sin conocer la derrota. Los Chicharroneros buscarán aprovechar esa regularidad para volver a sumar de a tres, alcanzar en puntos a Guastatoya y mantenerse en la pelea por los primeros puestos del Apertura 2026.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Guastatoya vs Mixco de la jornada 16 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Guastatoya y Mixco será el sábado 24 de octubre a las 16:00 horas en el estadio David Cordón Hichos y se podrá ver en vivo y en directo a través de TV Azteca Guate.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Guastatoya vs Mixco hoy

Ni Guastatoya ni Mixco cuentan con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Martín García y Fabricio Benítez no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Guastatoya: Rubén Escobar; Carlos Alvarado, Emanuel Yori, Herberth Morales; Andy Contreras, Ariel Lon, Marlon Sequén, Bryan Lemus; Jonathan Estrada; José Almanza y Víctor Ávalos. DT: Martín García.

Mixco: Kevin Moscoso; Jeshua Urizar, Allen Yanes, Manuel Moreno, Rodrigo Marroquín; Yonathan Pozuelos, Cristian Jiménez, Christian Ojeda, Melvin Gómez; José Bolaños y Lynner García. DT: Fabricio Benítez.

MÁS INFORMACIÓN: Municipal no puede con Mixco y deja escapar la oportunidad de ser líder

Antecedentes y últimos resultados del Guastatoya vs Mixco en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Guastatoya y Mixco:

23 de agosto de 2026 | Mixco 4-2 Guastatoya | Torneo Apertura 2026

| Torneo Apertura 2026 7 de marzo de 2026 | Mixco 1-0 Guastatoya | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 22 de enero de 2026 | Guastatoya 2-0 Mixco | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 6 de noviembre de 2025 | Guastatoya 1-0 Mixco | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 30 de agosto de 2025 | Mixco 2-0 Guastatoya | Torneo Apertura 2025

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