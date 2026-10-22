América jugará el Mundial de Clubes Femenil 2028 en Estados Unidos: FIFA anuncia la sede

Las Águilas ya tenían asegurada su participación tras conquistar el torneo de Concacaf y ahora conocen el país que albergará la primera edición

América femenil, uno de los clasificados al Mundial de Clubes 2028 | Imago7

Estados Unidos será la sede del primer Mundial de Clubes Femenil de la historia. La FIFA confirmó este jueves 22 de octubre que el país norteamericano albergará la edición inaugural del torneo, que se disputará del 5 al 30 de enero de 2028 y reunirá a 19 equipos de las seis confederaciones. Entre los participantes estará el América Femenil, que previamente había asegurado su clasificación tras conquistar la Copa de Campeones W de Concacaf.

El anuncio representa un paso en la organización de una competencia que buscará reunir a clubes de distintas regiones cada cuatro años. Estados Unidos fue elegido después de recibir el Mundial de Clubes varonil de 2025 y compartir la organización de la Copa del Mundo de 2026 con México y Canadá. Sin embargo, la FIFA todavía no ha dado a conocer las ciudades ni los estadios que albergarán los encuentros.

Sarai Bareman, directora de la División de Fútbol Femenil de la FIFA, explicó que la elección respondió a la experiencia del país como organizador de torneos internacionales, su infraestructura y el interés que existe por el fútbol femenil. La intención del organismo es establecer una competición que permita a los clubes disputar un título mundial, además de ampliar su alcance entre aficionados de otras regiones.

Mundial de Clubes Femenil 2028: fechas, formato y equipos clasificados

El Mundial de Clubes Femenil 2028 se celebrará del 5 al 30 de enero, con la participación de 19 equipos. Aunque todavía quedan 12 boletos por definir, siete clubes ya tienen garantizado un lugar: América Femenil (México), Arsenal (Inglaterra), Barcelona (España), Gotham FC (Estados Unidos), Corinthians (Brasil), Naegohyang Women’s FC (Corea del Norte) y Wuhan Jiangda WFC (China).

La FIFA también confirmó cómo se distribuirán los lugares entre las confederaciones. Europa tendrá seis representantes, mientras que Concacaf, Conmebol, AFC y CAF contarán con tres plazas cada una. Oceanía dispondrá de un boleto para completar los 19 participantes. En el caso de la Concacaf, América ocupa uno de los tres lugares disponibles, por lo que todavía restan dos equipos por definir.

El sistema de clasificación dará prioridad a los campeones de las principales competiciones continentales correspondientes a las temporadas que concluyan entre 2024 y 2027. Para repartir los lugares restantes, la FIFA utilizará mecanismos de clasificación basados en el rendimiento deportivo, con criterios específicos para cada confederación y la posibilidad de recurrir a sus respectivos rankings.

América Femenil jugará en Estados Unidos antes del Mundial de Clubes 2028

La participación del América en el Mundial de Clubes Femenil ya estaba asegurada desde su conquista del torneo de Concacaf. Por ello, la confirmación de Estados Unidos como anfitrión permite al conjunto azulcrema conocer el país al que viajará para disputar una competencia en la que estarán instituciones como Barcelona, Arsenal y Corinthians.

Antes de esa cita, las Águilas tendrán otra oportunidad de competir internacionalmente en territorio estadounidense. El 26 de enero de 2027 disputarán las semifinales de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA en el Estadio Nu de Miami, donde se enfrentarán a un rival procedente de Asia, África u Oceanía, que se definirá en las rondas previas del certamen.

La Copa de Campeones Femenina tendrá su final el 31 de enero de 2027 y será una competición independiente del Mundial de Clubes. Para el América, ambos torneos forman parte de su calendario internacional, con la oportunidad de enfrentarse a representantes de otras confederaciones antes de disputar la primera edición del campeonato mundial de clubes en 2028.