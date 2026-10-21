Borregos CEM vs Borregos Guadalajara en vivo: horario y dónde ver el partido de la Semana 8 de la ONEFA 2026

Sigue por la multiplataforma de Claro Sports el partido clave de la Semana 8 de la Liga Mayor, cuando Borregos Guadalajara reciban a Borregos CEM

ONEFA 2026: Borregos CEM vs Borregos Guadalajara por Claro Sports | Claro Sports

La Fortaleza Azul será la sede de un partido clave en la temporada regular de la Liga Mayor de la ONEFA 2026, cuando Borregos Guadalajara reciba a Borregos CEM en la Semana 8 de los 14 Grandes del fútbol americano colegial de México, en un partido que podrás seguir por la multiplataforma de Claro Sports.

El Tec Guadalajara quiere dar un paso más a los Playoffs. Llegan con marca de 4-2 y técnicamente están en el cuarto lugar, pero una derrota podría complicar el panorama porque cierran ante dos semifinalistas de 2025, Auténticos Tigres y el Tec CCM. Una derrota ante el Tec CEM y la temporada podría definirse por los puntos en contra, el primer criterio de desempate en la Liga Mayor.

Borregos CEM está por debajo de la tabla que el equipo tapatío. Tienen marca de 3-4, séptimos por tener mejor diferencia de puntos que Burros Blancos y el propio CCM, por lo que perder tampoco es una opción para ellos si quieren disputar la postemporada de la Liga Mayor 2026. Un revés y podrían quedar fuera de los ocho mejores de cara al cierre de la temporada regular, aunque cierran ante Zorros CETYS previo a su descanso en la Semana 10.

MÁS INFORMACIÓN: Calendario de la Semana 8 de la ONEFA

¿Cuándo y dónde juegan Borregos CEM vs Borregos Guadalajara por la Semana 8 de la ONEFA 2026 ?

El partido se disputará en el emparrillado de Borregos Guadalajara, la Fortaleza Azul de Zapopan. El partido se jugará el viernes 23 de octubre.

Horario y dónde ver en vivo el Borregos CEM vs Borregos Guadalajara: canales de TV y transmisión online

El partido entre Borregos CEM y el Tec Guadalajara lo podrás seguir este viernes, en punto de las 18:00 horas, por la multiplataforma de Claro Sports.

MÁS INFORMACIÓN: Resultados de la temporada 2026 de la ONEFA y tabla de posiciones

Antecedentes del Borregos CEM vs Borregos Guadalajara y últimos resultados en la ONEFA

Borregos Guadalajara nunca le ha podido ganar al Tec CEM en sus enfrentamientos previos. Solo hay un duelo desde la reunificación de la ONEFA, con ocho compromisos en la Liga Premier de la Conadeip que siempre se fueron del lado mexiquense. El juego del viernes será el primero desde la temporada 2022.