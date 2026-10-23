Xelajú MC vs Municipal en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Xelajú Municipal, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Xelajú MC y Municipal se enfrentan en la jornada 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala con la necesidad de reencontrarse con el triunfo. Los Superchivos buscan recuperarse de una dura derrota y mejorar su posición en la tabla, mientras los Rojos necesitan terminar con su mala racha para mantenerse cerca del liderato. Conoce aquí el horario y dónde mirar en vivo este encuentro del fútbol guatemalteco.

Xelajú MC ocupa la séptima casilla con 21 puntos, producto de seis victorias, tres empates y seis derrotas. Los dirigidos por Roberto Hernández no han encontrado regularidad y alternaron triunfos y caídas en sus últimos seis partidos. Los Superchivos vienen de perder 3-0 ante Antigua GFC, líder del campeonato, y necesitan encadenar buenos resultados para escalar posiciones y fortalecer sus aspiraciones en el torneo.

Por su parte, Municipal marcha segundo con 27 unidades, a dos puntos de Antigua GFC, después de sumar siete triunfos, seis empates y dos derrotas. Sin embargo, el vigente campeón atraviesa una racha complicada: el equipo de Mario Acevedo acumula cinco partidos sin ganar, con cuatro igualadas y una caída. Los Rojos llegan tras empatar 0-0 ante Deportivo Mixco y buscan una victoria que se les niega desde el 24 de septiembre, cuando vencieron 3-0 a Suchitepéquez.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Xelajú MC vs Municipal de la jornada 16 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Xelajú MC y Municipal será el sábado 24 de octubre a las 14:00 horas en el estadio Mario Camposeco y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Xelajú MC vs Municipal hoy

Ni Xelajú MC ni Municipal cuentan con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Roberto Hernández y Mario Acevedo no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Xelajú MC: Rubén Silva; Raúl Calderón, Kevin Ruiz, Ernesto Monreal, Widvin Tebalan; Antonio López, Juan Cardona, Maynor de León; Yilton Díaz, Harim Quezada y Elmer Cardoza. DT: Roberto Hernández.

Municipal: Braulio Linares; José Morales, José Mena, Nicolás Samayoa, Aubrey David; Yunior Pérez, Pedro Altán, Jonathan Franco; Rudy Muñoz, José Martínez y Erik López. DT: Mario Acevedo.

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Antecedentes y últimos resultados del Xelajú MC vs Municipal en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Xelajú MC y Municipal:

22 de agosto de 2026 | Municipal 2-0 Xelajú MC | Torneo Apertura 2026

| Torneo Apertura 2026 23 de mayo de 2026 | Xelajú MC 1-2 Municipal | Final Torneo Clausura 2026

| Final Torneo Clausura 2026 16 de mayo de 2026 | Municipal 4-1 Xelajú MC | Final Torneo Clausura 2026

| Final Torneo Clausura 2026 19 de marzo de 2026 | Xelajú MC 3-1 Municipal | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 28 de enero de 2026 | Municipal 1-0 Xelajú MC | Torneo Clausura 2026

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