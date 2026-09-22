Miami recibirá al América Femenil en la batalla por la Copa de Campeones Femenina de la FIFA 2027

El Nu Stadium, casa del Inter Miami de Lionel Messi fue el elegido para albergar las semifinales, la batalla por el tercer lugar y la gran final del torneo

Las Águilas ya saben en dónde les tocará pelear por la gloria mundial | Imago7

La Copa de Campeones Femenina de la FIFA 2027 ya tiene definida su sede para la fase final, misma que contará con la participación del Club América Femenil, representante de la Concacaf. El torneo reunirá en Miami a los campeones continentales que buscarán convertirse en el segundo equipo en levantar el trofeo internacional de clubes femeninos.

Los últimos cuatro partidos del certamen, incluyendo el duelo por el tercer lugar y la final, se disputarán en el Nu Stadium, nueva casa del Inter Miami CF. El escenario será el encargado de recibir a los clubes que avancen a la fase decisiva del torneo, luego de que la primera edición fuera conquistada por el Arsenal Women FC.

La presencia del América Femenil marcará la participación de México en una competencia que reúne a los campeones de las principales confederaciones del fútbol femenino. El conjunto azulcrema obtuvo su lugar como vigente campeón de la Concacaf, por lo que se ganó su lugar en el torneo que enfrenta a equipos representantes de Europa, Sudamérica, Asia, África y Oceanía.

MÁS INFORMACIÓN: Doriva Bueno deja de ser entrenador de la Selección Mexicana Femenil sub 20

La fase final en Miami contará también con el FC Barcelona Femení, campeón de la Liga de Campeones Femenina de la UEFA, y el ganador de la Copa Libertadores Femenina de la Conmebol. El cuarto integrante llegará después de las rondas previas que definirán al representante de la AFC, OFC y CAF.

Antes de llegar a Miami, la competición tendrá dos etapas de clasificación. En la primera ronda se enfrentarán el Naegohyang Women’s FC, campeón de la Liga de Campeones Femenina de la AFC, y el Auckland United FC, ganador de la Liga de Campeones Femenina de la OFC. El vencedor avanzará para medirse ante el campeón de la CAF en la segunda ronda.

El club que supere esa fase completará el grupo de participantes en Miami y disputará una de las semifinales ante el campeón de la Concacaf, donde estará el América Femenil. La otra llave enfrentará al ganador de la UEFA contra el representante de la Conmebol.

La directora general de futbol de la FIFA, Jill Ellis, explicó la intención del torneo de reunir a los clubes campeones en un escenario internacional. “La Copa de Campeones Femenina de la FIFA se creó con un objetivo muy claro: brindar a los mejores clubes del planeta la oportunidad de competir cada año en escenarios mundiales”, señaló.

El certamen también representa un nuevo evento para Miami, una ciudad que ha recibido competencias internacionales de FIFA como el Mundial de Clubes y la Copa Mundial. Iñigo Aznar, director de ingresos del Inter Miami CF y del Nu Stadium, destacó que la llegada del torneo forma parte del objetivo de consolidar al recinto como sede de eventos deportivos internacionales.

El 31 de enero de 2027 se disputarán el partido por el tercer lugar y la final, donde el América Femenil buscará representar a México frente a los equipos clasificados.

TE PUEDE INTERESAR: