Colombia inicia su preparación para enfrentar a México

Los primeros futbolistas en incorporarse fueron Richard Ríos, Kevin Mier, Óscar Perea y Álvaro Angulo

Colombia ya entrena en los Estados Unidos | Cortesía

La Selección Colombia comenzó su preparación para la primera Fecha FIFA posterior al Mundial con una concentración en Delaware, Estados Unidos. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo trabaja con miras a sus próximos compromisos amistosos ante México, Paraguay y Perú, en una etapa marcada por la búsqueda de nuevas opciones para el futuro del combinado nacional.

El conjunto sudamericano inició la reunión de sus futbolistas durante los últimos días y poco a poco completó el grupo que trabajará bajo las órdenes del cuerpo técnico. Algunos jugadores ya tuvieron su primer contacto con los entrenamientos, mientras otros aprovecharon la llegada al hotel de concentración para convivir con aficionados que acudieron a verlos.

Los primeros futbolistas en incorporarse fueron Richard Ríos, Kevin Mier, Óscar Perea y Álvaro Angulo, quienes llegaron el domingo. Posteriormente se sumaron Kevin Viveros, Jhon Arias, Kevin Castaño, Carlos Gómez, Álvaro Montero y Yaser Asprilla, con lo que Colombia alcanzó 20 elementos dentro de su concentración.

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La Federación Colombiana de Fútbol informó que durante su primera práctica el equipo realizó trabajos preventivos, ejercicios de movilidad con balón, circuitos de pases y una sesión de futbol en espacio reducido. El cuerpo técnico comenzó así la preparación táctica para los tres encuentros programados durante la ventana internacional.

Este martes, Colombia continuará sus actividades en las instalaciones del Subaru Park y WSFS Bank Sportsplex, donde Néstor Lorenzo tendrá una sesión con presencia de medios de comunicación. El entrenador argentino utilizará estos días para definir la estrategia que presentará ante sus próximos rivales.

La convocatoria de 26 jugadores representa también una etapa de cambios dentro del equipo nacional. Lorenzo decidió no incluir en esta ocasión a Luis Díaz, quien atraviesa un periodo de adaptación en el Bayern Munich, mientras que los recientes retiros de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero abrieron espacio para nuevos futbolistas.

Ante este escenario, el seleccionador colombiano apostó por elementos jóvenes y jugadores que no habían tenido presencia constante en sus anteriores llamados. Entre los futbolistas que llegan con buen momento aparecen Matías Orozco, quien marcó su primer gol con el Castellón de España, y Luis Suárez, quien mantiene su racha goleadora con el Sporting.

Colombia tendrá una agenda de tres partidos durante la Fecha FIFA. El primer compromiso será ante México el domingo 27 de septiembre en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland; después enfrentará a Paraguay el 2 de octubre en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey y cerrará su actividad frente a Perú el 6 de octubre en el Nu Stadium de Miami.

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