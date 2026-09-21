MasterChef Celebrity Colombia 2026: ¿quién es el eliminado de hoy, 21 de septiembre?

Descubra quién sale de MasterChef Celebrity Colombia 2026 tras el reto de hoy. También mire por dónde ver el programa.

MasterChef Celebrity (Foto: RCN TV)

Las emociones en Masterchef Celebrity Colombia están a flor de piel y este lunes 21 de septiembre se viene un nuevo reto que pondrá a prueba a los participantes. Varios de ellos tienen el temido delantal negro y buscarán salvarse para seguir en competencia, además de hacer bien las cosas en la cocina.

¿Quién es el eliminado de MasterChef Celebrity Colombia 2026, hoy?

A la fecha van nueve eliminados del programa, que recordemos tiene como finalidad poner en práctica los conocimientos culinarios de los famosos. La más reciente fue la de Virginia Lizcano en la jornada donde hubo que preparar lengua en salsa. Ahora, quienes están en riesgo son Mario Yépez y Ricardo Vesga. Además, Raúl Ocampo tiene un delantal negro asignado por la producción, el cual le será impuesto por Claudia Bahamón en cuanto regrese de su incapacidad médica.

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MasterChef Colombia 2026: lista de todos los eliminados

Hugo Gómez

Angélica Blandón

Diana Mina

Lina Tejeiro

Luisa Vergara ‘Lui’

Iván Marín

Milena López

Sebastián Vega ‘Sebas’

¿Dónde ver en vivo y a qué hora la eliminación de MasterChef Celebrity Colombia 2026? TV y streaming

Usted podrá ver MasterChef Celebrity Colombia en vivo a las 9:00 p.m. por la señal de televisión abierta del Canal RCN entre semana, o los domingos a partir de las 9:00 p.m. Si prefiere la opción online, tiene la opción seguir cada capítulo desde su celular con la app del Canal RCN o entrar directamente a su plataforma digital para disfrutar del programa por internet.

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