Independiente Santa Fe y Deportivo Cali representan a Colombia en la Copa Libertadores Femenina 2026

Tras ser finalistas de la Liga Femenina 2026, Santa Fe y Deportivo Cali serán como los representantes de Colombia en la Copa Libertadores.

Santa Fe vs Deportivo Cali | Vizzor

Ya se quedaron completamente definidos los equipos colombianos que estarán presentes en la Copa Libertadores de América Femenina 2026. Al clasificarse a la final de la Liga Femenina Colombiana del presente años, Independiente Santa Fe y Deportivo Cali serán los dos clubes que llevan la bandera del fútbol femenino ‘tricolor’.

Ahora bien, aún no se conoce quien ocupará que lugar. Puesto que, la casilla de Colombia 1 será obtenida por el equipo que quede campeón y Colombia 2 será ocupada por el club que sea subcampeón. Eso se conocerá el próximo sábado 26 de septiembre cuando se defina el título del balompié jugado por mujeres en Colombia.

Por reclasificación, Deportivo Cali tiene la ventaja de cerrar en condición de local y Santa Fe iniciará la serie final en el Estadio Nemesio Camacho El Campín este próximo miércoles 23 de septiembre a las siete de la noche. ‘Azucareras’ y ‘Cardenales’ volverán a verse en una final después de tener tres consecutivas en el pasado más reciente.

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Así se jugará la Copa Libertadores Femenina 2026

Ya fueron establecidos los grupos del torneo más importante de clubes de Sudamérica. Quien se quedé con el cupo de Colombia 1 tendrá que verse las caras con Libertad de Paraguay, Nacional de Uruguay y Universidad de Chile. Por su parte, quien ocupe la casilla de Colombia 2 tendrá como rivales en el grupo A a Caracas de Venezuela, Colo-Colo de Chile y Corinthians de Brasil.

Grupos Copa Libertadores Femenina 2026 | Conmebol

Vale la pena recordar que, la Copa Libertadores de América Femenina 2026 se jugará en esta ocasión en territorio ecuatoriano desde el jueves 15 de octubre. También es prudente traer a colación que Santa Fe buscará jugar su tercera final de ‘La Novia de América’. Las ‘Leonas’ ya han sido subcampeonas en dos ocasiones. En 2021 y 2024 después de caer ante Corinthians por dos goles a cero en ambas finales.

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