Jugando Claro, en vivo | Lunes 21 de septiembre

Jugando Claro pone bajo la lupa el Clásico Nacional, la primera etapa de Rafa Márquez con México y los cambios en la Liga MX

La jornada 9 del Apertura 2026 dejó varios temas para analizar y en Jugando Claro se revisarán todos los detalles de una fecha marcada por el Clásico Nacional entre Chivas y América, además del inicio de una nueva etapa para la Selección Mexicana bajo el mando de Rafael Márquez.

El enfrentamiento entre Guadalajara y las Águilas será uno de los puntos centrales de la mesa de análisis. El programa de Claro Sports repasará lo ocurrido en el partido más esperado del fútbol mexicano, las actuaciones individuales, las decisiones tácticas y las consecuencias que dejó el resultado para ambos equipos dentro del torneo.

El inicio de la era de Rafael Márquez con el Tricolor

Otro de los temas principales será el comienzo del ciclo de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana. El nuevo entrenador ya dirigió su primer entrenamiento con el Tricolor y comenzó a trabajar con los futbolistas que integran su primera convocatoria.

En Jugando Claro se analizarán las primeras señales del nuevo proceso, la llegada de los jugadores convocados y la expectativa que existe alrededor de esta etapa rumbo al siguiente ciclo mundialista.

Además, se dará seguimiento al arribo de los futbolistas que militan en Europa, quienes se incorporan poco a poco a la concentración para completar el grupo que trabajará bajo las órdenes del nuevo cuerpo técnico nacional.

La propuesta para regresar el ascenso a la Liga MX

El programa también abordará uno de los temas que ha generado conversación en el fútbol mexicano: las propuestas para recuperar el ascenso y descenso en la Liga MX.

La mesa de análisis revisará los puntos principales de esta iniciativa, el impacto que podría tener en la estructura del fútbol nacional y las implicaciones para los clubes que buscan regresar a una competencia con promoción deportiva.

Sigue en Claro Sports el análisis y debate de los temas que marcan la actualidad del fútbol mexicano, internacional y todo lo que ocurre alrededor del deporte.

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