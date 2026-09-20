¡Sobre la hora! Colombia tumba a Nigeria y se instala en las semifinales del Mundial Femenino sub 20

La ‘Tricolor’, en un partido de mucho corazón, avanzó a la ronda de cuatro mejores con anotación de Valerin Loboa.

Colombia derrotó a Nigeria en cuartos del Mundial | Foto: FCF

Colombia vuelve a una semifinal de Copa del Mundo sub 20, en la rama femenina, después de 16 años. El cuadro dirigido por Carlos Paniagua, entre lágrimas, festejó a rabiar su tiquete a la ronda de cuatro mejores tras derrotar a Nigeria por la mínima diferencia. Un gol con el corazón de Valerin Loboa, en tiempo de reposición, rompió con el suspenso de un duelo muy cerrado ante las africanas.

El elenco cafetero aprovechó su momento en el partido. Tras llevar a cabo un plan muy inteligente, resistiendo con su solidez defensiva, el equipo tuvo la oportunidad sobre el final de evitar el tiempo suplementario y certificar un regreso histórico a las semifinales. El tanto de rebote, orquestado por Loboa, desató la emoción y la euforia en suelo polaco.

No era un partido nada fácil. El conjunto nigeriano venía de dar uno de los golpes más estruendosos de la cita orbital, eliminando a Inglaterra con goleada en la fase previa de octavos. Respecto a Colombia, dejó fuera del camino en la misma instancia a Polonia, preciso el anfitrión del certamen.

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Partido casi que perfecto en lo táctico

Carlos Paniagua, estratega del combinado nacional, planteó el partido de manera casi que perfecta. Con bloque bajo, la ‘Tricolor’ le bloqueó todos los caminos a Nigeria en aras de neutralizar su poderío ofensivo. Sacando provecho del talento individual y las transiciones, la idea era golpear a su rival y rendirle tributo a la efectividad.

Las africanas tenían serios problemas para generar. Salvo dos bombazos de media distancia en el primer tiempo, uno en el travesaño y otro que atajó Luisa Agudelo, no generó mayor peligro. Sin la pelota, Colombia se veía incluso más serena y empoderada que su escuadra adversaria.

Igualmente faltaba la puntada final para el gol. Mariana Silva erró una posibilidad clara que pudo evitar tanto suspenso. En un duelo mano a mano con la portera Uzoma, casi que resignada en el suelo, nunca se animó a disparar a portería.

La ‘Tricolor’ entró mucho mejor al complemento. Con centros y balones al vacío, avisó con mucho peligro sobre el área de las nigerianas. Fernanda Viáfara y Silva, nuevamente, habían avisado con escaramuzas de mucho peligro.

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Un final soñado

Motivó mucho más la expulsión de Kayafat Mafisere. La mediocampista lanzó una patada arriba que impactó el abdomen de Samantha Rodríguez. Por imprudencia y temeridad, luego de revisar el monitor, la juez se mantuvo en su decisión y envió a la jugadora a las duchas. Colombia fue creciendo mucho más de cara al final.

Al 90+2′ llegó el premio final para Loboa. La delantera, muchas veces sacrificada haciendo otras labores del desgaste, quedó de cara al gol y ejecutó el tanto de la clasificación. Juana Ortegón, con una habilitación por dentro, lanzó para Loboa, quien tomó a la arquera a mitad de camino. Le dejaron el rebote servido y con el pecho, prácticamente con el alma, se impulsó para después asegurar el remate con un toque simple de pierna derecha.

Gol y clasificación que se tradujo en lágrimas y mucha alegría. Colombia tendrá que recuperar fuerzas para afrontar la semifinal el próximo miércoles 23 de septiembre a las 11:30 a.m. (hora COL). Su rival llegará del enfrentamiento de Corea del Norte y Canadá.

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