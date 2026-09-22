Nueva era después del Mundial: las selecciones que estrenarán técnico en esta Fecha FIFA

La primera Fecha FIFA después del Mundial marca una nueva etapa con cambios en los banquillos de grandes selecciones

Los cambios en los banquillos de las selecciones | Claro Sports

La primera Fecha FIFA después de la Copa del Mundo 2026 llega con una importante renovación en los banquillos internacionales. Tras el torneo celebrado en Norteamérica, varias selecciones decidieron cambiar de rumbo y presentarán nuevos entrenadores en el inicio de un nuevo ciclo mundialista.

De acuerdo con el registro de cambios posterior al Mundial, 20 de las 48 selecciones que participaron en la Copa del Mundo estrenarán director técnico en esta ventana internacional, una cifra que refleja la reestructuración que ocurre después de la máxima competencia del futbol.

Uno de los movimientos más destacados se dio en la Selección Mexicana. Después de la etapa de Javier Aguirre, el Tricolor inició una nueva etapa con Rafael Márquez como director técnico, quien asumió el cargo con la misión de encabezar el proyecto rumbo a los siguientes compromisos internacionales.

Francia también presentó una modificación importante en su banquillo. Después del ciclo de Didier Deschamps, la selección campeona del mundo abrió una nueva era con Zinedine Zidane como entrenador, en uno de los nombramientos que más atención generó por la trayectoria del exfutbolista y técnico.

Alemania igualmente apostó por un cambio de dirección tras el Mundial. Julian Nagelsmann dejó su puesto y el combinado germano quedó bajo el mando de Jürgen Klopp, quien regresó al futbol internacional para tomar las riendas de una de las selecciones históricas de Europa.

Portugal modificó su estructura con la llegada de Jorge Jesus, quien tomó el lugar de Roberto Martínez. El entrenador portugués asumió el reto de dirigir a una generación con figuras importantes y buscar continuidad en el proceso posterior a la Copa del Mundo.

España fue una de las selecciones con más movimientos destacados. La Roja incorporó a Xavi Hernández, mientras que otros combinados también recurrieron a técnicos españoles como Santi Denia con República Checa, Robert Moreno con Corea del Sur y David Badía con Haití, aumentando la presencia de entrenadores españoles en el futbol de selecciones.

Países Bajos también inició una nueva etapa con Xavi Hernández, después del ciclo de Ronald Koeman, mientras que Bélgica apostó por Mark van Bommel tras la salida de Domenico Tedesco. Croacia, por su parte, sustituyó a Zlatko Dalic con Slaven Bilic.

En Sudamérica hubo varios cambios relevantes. Uruguay dejó atrás el proceso de Marcelo Bielsa y presentó a Diego Forlán como nuevo seleccionador, mientras que Ecuador reemplazó a Sebastián Beccacece con Marcelo Gallardo, quien tomó el mando del combinado tricolor.

Otros movimientos se registraron en selecciones mundialistas de distintos continentes. Senegal cambió a Aliou Cissé por Patrick Vieira, Cabo Verde sustituyó a Pedro Bubista por Bettencourt, y Costa de Marfil pasó de Emerse Faé a Hervé Renard.

La renovación también alcanzó a equipos como Argelia, Túnez, Sudáfrica y Jordania, que comenzaron esta etapa con nuevos entrenadores. En varios casos, los cambios responden a la búsqueda de nuevos proyectos deportivos después de la participación mundialista.

Con estos movimientos, la primera Fecha FIFA posterior al Mundial 2026 marca el inicio de una nueva carrera rumbo a los siguientes torneos internacionales. Las selecciones deberán adaptarse a nuevas ideas de juego, mientras los entrenadores comenzarán a definir sus plantillas para los próximos desafíos.

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